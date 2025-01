Moda, il ponte tra Oriente ed Occidente per la moda di K-Boxing

A pochi giorni dalla presentazione della collezione KB HONG Fall Winter 25/26, il colosso cinese K-Boxing celebra la sua presenza alla Settimana della Moda di Milano. Leader nell'abbigliamento business-casual maschile, K-Boxing ha scelto Milano come palcoscenico internazionale per rappresentare il connubio tra tradizione e innovazione. In un'esclusiva per Affaritaliani.it, il CEO Parl Hong Boming e il direttore creativo Massimo Foroni hanno condiviso la loro visione sul ruolo di Milano nella strategia globale del brand e le ispirazioni culturali che hanno dato vita alla nuova collezione.



Milano cuore pulsante della moda maschile

“Sin dal 2020 abbiamo continuato a realizzare le nostre produzioni a Milano. La città è una capitale della moda, soprattutto per l’abbigliamento maschile, un settore in cui la reputazione milanese è indiscussa e molto vicina al nostro spirito,” afferma Parl Hong Boming, CEO del gruppo. Milano non è solo un centro per la moda, ma anche un simbolo dello scambio culturale tra Oriente e Occidente.



La Settimana della Moda di Milano rappresenta un'opportunità unica per K-Boxing di consolidare la sua identità internazionale. “Milano è una piazza ambiziosa e il nostro brand punta a mantenere una presenza stabile nel calendario ufficiale della Camera della Moda,” sottolinea Massimo Foroni, direttore creativo del brand.



La Via della Seta come ispirazione creativa

Per la collezione KB HONG Fall Winter 25/26, il direttore creativo Massimo Foroni si è ispirato alla figura storica del generale Zhang Qian, che nel II secolo a.C. aprì la Via della Seta, collegando Oriente e Occidente. “La sua storia ha influenzato il nostro processo creativo. Il cavallo e il falco, simboli dei suoi viaggi, sono diventati elementi distintivi nei motivi e nelle texture dei capi,” spiega Foroni.

Il cavallo si traduce in eleganti motivi jacquard, mentre la caratteristica cintura impunturata del kimono, ormai simbolo del brand, è stata reinterpretata come collo, rever o cintura. Questo mix di dettagli orientali e tagli occidentali crea una sintesi perfetta tra passato e presente.



“La moda è un viaggio di andata e ritorno: l'Oriente mi offre ispirazioni uniche, che trasformo in capi capaci di dialogare con il gusto occidentale. Questo è il nostro modo di costruire un ponte tra culture diverse,” aggiunge Foroni.



Una visione per il futuro

Con un valore di mercato che nel 2024 ha raggiunto 103,835 miliardi di yuan, K-Boxing punta a consolidare la propria presenza internazionale. “Il nostro primo obiettivo è continuare a crescere a Milano e in Europa, collaborando con partner locali e distributori. Stiamo esplorando nuovi mercati poco sviluppati per ampliare ulteriormente il nostro raggio d'azione,” afferma Parl Hong Boming.

Dal 2020, Milano rappresenta il fulcro dell’impegno del brand per unire passato e presente. Attraverso le sue collezioni, K-Boxing racconta una storia unica che intreccia estetica artistica orientale e design contemporaneo.



KB HONG Fall Winter 25/26: lusso e sport in armonia

Il tema della collezione KB HONG Fall Winter 25/26 è “luxury sport”, un concept che fonde volumi over con costruzioni sartoriali, colori caldi e motivi sofisticati.

Tra i capi più rappresentativi troviamo cappotti in cashmere con dettagli esclusivi, blazer moderni con rever ispirati al kimono e completi eleganti con jacquard raffiguranti il cavallo e il falco di Zhang Qian. Le texture pregiate e i materiali di alta gamma si uniscono a un design funzionale, pensato per uomini che cercano versatilità senza rinunciare all’eleganza.

“Ogni capo è una dichiarazione di stile che celebra il dialogo culturale millenario della Via della Seta, reinterpretato per l'uomo contemporaneo,” conclude Foroni.



Con questa collezione, K-Boxing non si limita a creare moda, ma promuove una connessione autentica tra tradizione e innovazione. Milano si conferma il cuore pulsante di questa visione, il luogo dove Oriente e Occidente si incontrano per dare vita a uno stile unico e senza tempo.