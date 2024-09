Moda. La linea Blue Square di Piquadro compie 25 anni

Il 2024 segna una pietra miliare per Piquadro, l’azienda fondata negli anni Novanta da un giovane Marco Palmieri, allora studente di Ingegneria con la passione per la matematica e il desiderio di innovare facendo impresa: Blue Square, la linea bandiera di Piquadro, che ha rivoluzionato il settore delle borse da lavoro, compie 25 anni.

Blue Square Piquadro, l'innovazione a portata di mano da 25 anni

Originale e inconfondibile grazie al bordino blu e al pregiato pellame italiano, leggermente lucido, Blue Square si è imposta nel 1999 come la nuova borsa porta computer per gente in movimento, uomini e donne che amano il design e la tecnologia e si spostano di frequente per lavoro e per piacere portando con sé computer e altri indispensabili dispositivi tecnologici. Con i suoi colori vivaci e audaci, come giallo, arancione, azzurro e verde, Blue Square ha rotto gli schemi tradizionali portando una ventata di novità nel mondo business sino ad allora dominato dal nero o dal marrone e da uno statico classicismo delle forme. Con le sue linee d’avanguardia e l’intelligente funzionalità che ispira ogni suo dettaglio, ha reso Piquadro sinonimo di design e innovazione continua e lo ha affermato come marchio pioniere consolidandone la forte identità visiva attraverso una riconoscibilità straordinaria.

Blue Square Piquadro: una storia di design italiano, essenziale, riconoscibile e funzionale

Dopo 25 anni da best seller con una gamma sempre più ampia di borse, zaini, trolley e piccoli accessori studiati per il lavoro, il viaggio e i ritmi intensi della vita contemporanea, ancora oggi Blue Square rappresenta oltre il 20% delle vendite del marchio Piquadro. E’ dunque il momento di festeggiare e Piquadro ha organizzato un evento per raccontare la storia della linea Blue Square e spiegare le ragioni del suo successo anche a chi 25 anni fa era ancora un bambino. Ogni prodotto della linea Blue Square non solo riflette, come ogni prodotto Piquadro, la dedizione al comfort, alla funzionalità e alla protezione del contenuto tecnologico, ma esprime anche l’eleganza di un design italiano essenziale e riconoscibile, nonché la qualità dei materiali e della manifattura per un risultato di elevata performance sotto ogni punto di vista.

Piquadro Official Luggage Partner del Visa Cash App RB F1 Team

Per dare a chi acquista i prodotti Piquadro un'idea ben precisa di qualità e affidabilità, l’azienda ha deciso di affrontare una sfida importante diventando Official Luggage Partner del Visa Cash App RB F1 Team. Con un calendario di 24 gare in quattro continenti, ogni membro del race team effettua tra i 50 e i 70 voli all'anno e superare un tale test è la prova della performance che da sempre Piquadro persegue. Insieme al Visa Cash App RB F1 Team Piquadro festeggia ora i 25 anni di Blue Square, testimonial d’eccezione Daniel

Ricciardo e Yuki Tsunoda che sono arrivati al party organizzato per mercoledì 28 agosto indossando due nuovi zaini, due modelli della linea icona di Piquadro, caratterizzati da dettagli costruttivi avanzati, un pellame ulteriormente migliorato e la possibilità di personalizzazione. L'evento ha visto anche la partecipazione di Alberto Naska, pilota e youtuber tra i più seguiti e apprezzati, insieme a e- sport gamer e content creator dal grande seguito come Cydonia, Kurolily e Kreatomist. Gli ospiti hanno potuto sfidare questi talenti ai simulatori di guida F1 e ammirare da vicino una monoposto del team Visa Cash App RB F1 in esposizione nella scenografica cornice della Galleria Meravigli a Milano.