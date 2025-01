Moda, MooRER tra eleganza e innovazione

MooRER presenta la sua Collezione Uomo Autunno/Inverno 2025-2026, un racconto di stile che intreccia sapientemente estetica e funzionalità. Il brand si distingue ancora una volta con proposte che celebrano l’eleganza senza tempo, arricchite da dettagli moderni e innovativi, pensati per l’uomo dinamico e cosmopolita.

Protagonista indiscusso della collezione è il capospalla, che, affiancato da total look impeccabili, rappresenta un perfetto connubio tra praticità e raffinatezza. Grazie al prezioso know-how italiano, ogni capo diventa un manifesto di qualità e design contemporaneo, adatto a qualsiasi occasione.

Una palette cromatica che esplora i toni fondamentali del guardaroba maschile

La palette cromatica esplora i toni fondamentali del guardaroba maschile – nero, grigio, blu e marrone – arricchendoli con accenti stagionali come il celeste, il sabbia e il verde salvia. Il risultato è una gamma cromatica che spazia dai toni profondi e caldi del cammello e del mattone, fino alle sfumature fredde e sofisticate del ghiaccio e del bianco puro.

La collezione evolve con capi componibili dalle pesantezze variabili, tessuti performanti e materiali lanieri reinterpretati in chiave contemporanea. Nel leatherwear, montoni e pelli vengono lavorati per ottenere superfici morbide e minimaliste, esaltando l’eccellenza delle materie prime.

Il total look assume un ruolo centrale, introducendo combinazioni innovative come lo sport-suit in flanella e lane power stretch, ideali per uno stile urbano e versatile. Overshirt e maglieria completano la proposta, alternando fantasie e lavorazioni che accompagnano l’intera stagione con raffinatezza.

MooRER FW 2025-2026 non è solo una collezione, ma una vera dichiarazione di intenti: reinterpretare il guardaroba maschile con un mix unico di funzionalità, carattere e sofisticata semplicità. Un tributo alla moda pragmatica e ricercata, per l’uomo moderno che non rinuncia alla qualità e all’esclusività.