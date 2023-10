Nasce Celeste, hub italiano per il business digitale

FiloBlu e Diana Corp. presentano Celeste, il primo hub italiano dedicato all'accelerazione del business online delle aziende. FiloBlu è il partner strategico per lo sviluppo digitale, fondato da Christian Nucibella nel 2009 e dal 2021 nell’orbita del fondo Gradiente SGR, che nel 2022 si è unito a Diana Corp., fondata nel 2007 da Stefano Mocellini e Margherita Silvestri che combina tecnologia, estetica e know-how strategico.

Celeste è una costellazione di competenze verticali d’eccellenza, in grado di massimizzare la crescita delle performance delle aziende nell’universo digitale, diventando un punto di riferimento nella progettazione e attivazione delle performance online dei brand, integrando strategia, tecnologia, design e marketing.

La genesi della nascita di Celeste è frutto del continuo monitoraggio dei trend e del mercato e-commerce, che suggeriscono il superamento di alcuni punti fermi che negli anni ne hanno caratterizzato la gestione del business: la segmentazione del mercato in base a target ben definiti è stata oltrepassata dall’avvento dell’ l’AI, una certa idea statica di agenzia tech è stata messa in discussione dalla sfida per la crescita digitale e un sistema aziendale suddiviso in funzioni iperspecializzate e indipendenti è stato sorpassato dalla creazione di aree trasversali fortemente interconnesse.

I numeri e gli obiettivi di Celeste

Con oltre 300 collaboratori e 200 aziende-clienti (di cui più di 75 in gestione completa), l’obiettivo di Celeste è quello di supportare tutti gli aspetti della crescita dei brand agendo su più fronti. L’Hub mette a disposizione competenze di eccellenza in aree specifiche, su più livelli e più tecnologie; le unit verticalipossono essere ingaggiate autonomamente e cooperare in modo armonioso e complementare. Una struttura societaria ramificata e globale, che permette ai partner di crescere nel contesto digitale, con l’obiettivo di raggiungere performance di successo.

“Con Celeste abbiamo deciso di proporre ai clienti-partner un nuovo approccio, altamente specializzato e al tempo stesso capillare in tutte le aree del business digitale. Siamo andati oltre la classica concezione della tech-agency, creando un eco-sistema di unit altamente specializzate che concorrono al successo delle performance di ogni brand, interconnesse tra loro e forti di una visione olistica che si pone come obiettivo comune la crescita del business” dichiara Alberto Arcolin, CEO di Celeste.

Celeste registra il 35% di crescita di fatturato ad oggi, rispetto a pari periodo dello scorso anno, un raddoppio dei clienti e un incremento del 144% del valore dei deal, confermando di chiudere l’anno con un perimetro di business di 150 milioni di euro e la finalizzazione di una nuova acquisizione. La mission di Celeste è dunque guidare le aziende verso l’accelerazione del business digitale, tramite la progettazione e l’attivazione delle performance online dei brand, unendo competenze diversificate che lavorano in armonia per creare esperienze digitali di successo.