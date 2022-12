Natale: ecco la top ten dei panettoni meneghini

Milano patria del panettone: ecco le migliori dieci pasticcerie meneghine e non che preparano il delizioso dolce natalizio

GATTULLO PASTICCERIA DAL 1961 - La "madre" di tutti i panettoni, ovvero il lievito allo stato puro, naturale, è un patrimonio di pochi pasticceri. Gattullo, a due passi dalla Bocconi, è uno di questi. È sicuramente questo, insieme all'abilità di Domenico Gattullo e dei suoi pasticceri e alle 30 ore di preparazione, il segreto dei suoi deliziosi e unici panettoni. Gli ingredienti? Farina, uova, zucchero, burro di montagna, uvetta e canditi. Ricetta classica per uno dei migliori panettoni della città. Gattullo Pasticceria - piazzale di Porta Lodovica, 2 Milano

SAL DE RISO– Il blasonato Maestro Salvatore De Riso - che da qualche mese può fregiarsi del titolo di “Panettone World Championship” - è tra i più apprezzati pasticceri del globo. Nella splendida cornice della sua Costiera Amalfitana, come un alchimista mischia le materie prime segrete della sua terra per creare dolci eccezionali. L’amore per Milano lo porta a sperimentare con successo il dolce tipico meneghino. Ecco allora il “Panettone Sua Maestà il Milanese”, farcito con bucce d’arancia candita, uvetta sultanina australiana e cedro Diamante, il “Panettone Limoncello”, farcito con crema al limoncello e bucce di Limone Costa d’Amalfi I.G.P., il “Panettone Sottobosco”, farcito con frutti di bosco e crema profumata alla vaniglia e rosmarino e il “Panettone Cremderì”, farcito con gocce di cioccolato alla nocciola. SAL DE RISO – Bar Motta Milano 1982 – Piazza del Duomo Milano

MATTEO CUNSOLO - Il Maestro panificatore Matteo Cunsolo, patron de “La Panetteria” di Parabiago, produce un panettone artigianale tra i migliori del Belpaese. Da un paio d’anni è presente anche sul mercato di Hong Kong. Oltra al Panettone artigianale tradizionale da 1 kg, il Maestro propone anche il formato da 750 grammi al pistacchio e cioccolato bianco, al cioccolato, al mandorlato, al marron glacé, all’amaretto, ai fichi del cilento e noci, al marzapane e arancio. C’è poi il “Panettone solidale ai 4 cioccolati” - fondente, bianco, al latte e ruby - di cui metà del ricavato viene destinato all’Associazione “La Ruota” Onlus di Parabiago che si occupa di offrire assistenza e sostengo alle persone più deboli. LA PANETTERIA DI CUNSOLO MATTEO - PARABIAGO (MI) - VIA S. ANTONIO 71

CARLO CRACCO - Panettone da 1 kg, classico, preparato da Marco Pedron nel laboratorio del ristorante. Ingredienti selezionatissimi: farina di frumento “00”, lievito madre a pasta acida, burro, tuorlo, zucchero, arancia candita, uvetta, sale, amido di riso, panna, vaniglia in bacche. Ottima anche la versione con cioccolato e albicocche. Cracco - Corso Vittorio Emanuele II, Milano

TAVEGGIA - Dal 1909 i pasticceri della storica Taveggia interpretano la tradizionale ricetta del panettone prestando particolare cura alla selezione degli ingredienti, utilizzando solamente farina di grano tenero, lievito naturale, burro di altissima qualità, uova fresche e frutta candita rigorosamente da mani esperte. Il mastro pasticcere consiglia di prima di tagliarlo di riporlo davanti al tepore di un camino, per poi gustarlo insieme alla famiglia o agli amici. Taveggia - via Visconti di Modrone, 2 Milano

COVA - Echeggia ancora nei vecchi laboratori Cova l'eco della voce del Maestro Verdi, di casa nell'antica Pasticceria Cova, che d'abitudine ordinava direttamente al Capo Pasticcere il "suo" panettone per la moglie Peppina. La tradizione del panettone di Cova risale ai primi dell'Ottocento. Riconosciuto ed apprezzato per il suo gusto delicato ed inconfondibile, ha saputo conquistare migliaia di palati. Semplici i selezionati ingredienti tra cui farina di grano tenero, lievito naturale, zucchero, burro di primissima qualità, uova fresche e frutta candita unitamente ad una segretissima ricetta gelosamente custodita nelle mani esperte del Mastro Fornaio. Cova - via Montenapoleone, 8 Milano

SANT AMBROEUS - Nei portici di corso Matteotti, al numero 7, c’è uno dei salotti di Milano, che dal 1936 sforna dei panettoni unici. Intitolata al patrono di Milano, la pasticceria confetteria Sant Ambroeus unisce nelle sue creazioni tradizione e innovazione: qui è possibile trovare sia la versione tradizionale del panettone che quella decorata con simpatici personaggi natalizi. Sant Ambroeus - corso Giacomo Matteotti, 7 Milano

SAN CARLO- In una posizione privilegiata, a ridosso della splendida Chiesa di S.Maria delle Grazie, la storica e prestigiosa Pasticceria San Carlo è da sempre sinonimo di altissima tradizione pasticcera, raffinatezza ed eleganza. Apprezzatissimo il panettone tradizionale fatto solo con lievito naturale, burro rigorosamente italiano e uova freschissime. Delizioso. Pasticceria San Carlo - via Matteo Bandello, 1 Milano

PASTICCERIA NUOVA BRIANZA- Splendida pasticceria con oltre trentacinque anni di storia, la Pasticceria Nuova Brianza si distingue per scelta delle materie prime di altissima qualità e la cura e passione nella preparazione dei dolci. Merita un plauso particolare il panettone: morbidezza, profumo e bontà unici. Da provare! Pasticceria Nuova Brianza - viale Brianza, 14 Milano

IGINIO MASSARI - Una delle creazioni più celebri dell’Alta Pasticceria firmata Massari. Il Re dei lievitati è caratterizzato da una complessa lavorazione che prevede quattro lievitazioni a tempo e temperatura controllati, le quali ne accrescono notevolmente la morbidezza, e due impasti, per un totale di 62 ore. All’interno, la perfetta alveolatura racchiude preziosi cubetti di arancia candita calabrese e uvetta Sei Corone, che accompagnano e arricchiscono i sentori aromatici del burro e della vaniglia. Una squisita glassa all’amaretto, realizzata con mandorle e nocciole in polvere e resa ancora più golosa da un tocco di cacao, ne ricopre la sommità, intrappolando mandorle grezze e granella di zucchero. Un ricchissimo bouquet aromatico e un bilanciamento perfetto di gusti e consistenze, per un panettone straordinario in armonia tra tradizione e innovazione. Galleria Iginio Massari Via Guglielmo Marconi, 4 angolo Piazza Diaz Milano