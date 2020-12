Natale e solidarietà: ecco il panettone di Matteo Cunsolo

Un gesto dolce per portare a tavola la solidarietà. Matteo Cunsolo, panificatore de La Panetteria di Parabiago, presidente dell’Associazione Panificatori Confcommercio di Milano e Province e segretario Richemont Club Italia, per il terzo anno consecutivo prepara il panettone ai 4 cioccolati, metà del ricavato delle vendite andrà alla cooperativa La Ruota di Parabiago, impegnata nell’assistenza delle persone più deboli, come minori in difficoltà, disabili, prima infanzia. «Ho pensato di contribuire a dare una mano a questa realtà del mio territorio nel modo più costruttivo: preparando un panettone dedicato appositamente alla cooperativa “La Ruota di Parabiago” per celebrare l’attività dei volontari e sensibilizzare il pubblico riguardo a questa realtà bisognosa di sostegno.

Un dolce che sostiene il territorio in cui vivo e lavoro, espressione di bisogni, di ricerca di aiuto e di offerta di sostegno. Perché, secondo me, a volte non serve andare lontano per fare del bene al prossimo». La novità di quest’anno è che ogni panettone sarà accompagnato da una speciale card disegnata dai ragazzi dell’Associazione “La Ruota” ispirata al Natale e all’arte.

Il panettone ai 4 cioccolati è fondente, bianco, al latte e ruby, dai sentori fruttati. Ogni tipologia di cioccolato corrisponde ad una caratteristica specifica e particolare delle persone che prestano servizio e usufruiscono delle attività della cooperativa. Cioccolato al latte come l’infanzia che ciascuno di noi porta nel cuore e di cui non dobbiamo mai perdere la memoria; cioccolato rosa come la dolcezza degli organizzatori; cioccolato fondente come la determinazione dei volontari; cioccolato bianco come la purezza delle persone con fragilità. La produzione dello scorso anno doveva essere unica e non ripetibile, invece il successo dell’iniziativa e l’apprezzamento da parte del pubblico, hanno convinto Cunsolo a ripetere l’iniziativa per il secondo anno consecutivo. Metà del ricavato di ciascun panettone (30,00 € al chilo) sarà destinato alla Onlus di Parabiago.

«Oltre al “Panettone solidale ai 4 cioccolati” produciamo pandoro e panettone. Quest’anno ho lanciato differenti linee di produzione. Saranno disponibili anche i panettoni da 750 grammi con materia prima differente: al pistacchio e cioccolato bianco, al cioccolato, al mandorlato, al marron glacé, all’amaretto, ai fichi del cilento e noci, al marzapane e arancio».