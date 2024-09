Oggi al via la Milano Fashion Week: ecco le principali novità e appuntamenti di quest’edizione

Milano Fashion Week entra in scena con numero record: 173 appuntamenti che si svolgeranno fino a lunedì 23 settembre. Quest’anno il palinsesto include un giorno in più e presenta una varietà di eventi che vanno dalle sfilate fisiche e digitali alle presentazioni e agli eventi speciali.

Sfilate e Presentazioni

Oggi l’apertura è affidata a nomi di spicco come Fendi, Marni, Alberta Ferretti e Iceberg. Tra gli eventi fuori calendario, spicca il debutto di Fiorucci in passerella. Inoltre, 18 fashion show co-ed, che combinano proposte per uomo e donna, includeranno marchi come Ferragamo, Bottega Veneta, Versace, e molti altri.

Nuovi e Ritorni

Sono presenti per la prima volta nel calendario sfilate Susan Fang, Federico Cina, Chiccomao e Phan Dang Hoang. Tra i ritorni, Laura Biagiotti e The Attico sono pronte a presentare le loro nuove collezioni. Il 23 settembre sarà dedicato ai contenuti digitali sulla piattaforma di Cnmi, con nuovi nomi come Defaience by Nicola Bacchilega e Francesco Murano.

Anniversari e Celebrazioni

Iceberg festeggerà il 50° anniversario con una sfilata co-ed e un party, mentre Laura Biagiotti celebrerà il 50° anniversario dalla sua prima sfilata. Redemption segnerà il decimo anno di attività.

Eventi Speciali

Premio Maestri d’Eccellenza: Si terrà oggi al Palazzo della Regione, premiando gli artigiani più talentuosi d’Italia.

Black Carpet Awards: Il 20 settembre al Teatro Manzoni, per onorare chi promuove diversità e inclusione in vari settori.

Cnmi Sustainable Fashion Awards 2024: Il 22 settembre al Teatro alla Scala, con premi tra cui il The Bicester Collection Award for Emerging Designers e il The Ellen MacArthur Foundation Award for Circular Economy.

Esposizione e Collaborazioni

Vogue Italia celebra il suo sessantesimo anniversario con l’esposizione ‘Sixty Years of Vogue Italia – Sessant’anni di Futuro’ al Palazzo Citterio. La campagna di quest’edizione è fotografata da Alice Rosati con styling di Marzia Fossati, e TikTok torna come entertainment partner per il terzo anno consecutivo. Questa edizione di Milano Fashion Week promette di essere una delle più ricche e variegate, riflettendo l’evoluzione e la diversità del panorama della moda internazionale.

Ecco il calendario

Martedì 17 settembre

15.00 Fendi

16.30 Marni

18.00 Alberta Ferretti

19.00 Iceberg

Mercoledì 18 settembre

9.30 Antonio Marras

10.30 Luisa Beccaria

11.30 Boss

12.30 Marco Rambaldi

14.00 Jil Sander

15.00 Daniela Gregis

16.00 Del Core

17.00 Onitsuka Tiger

18.00 N°21

19.00 Roberto Cavalli

20.00 Etro

Giovedì 19 settembre

9.30 Max Mara

10.30 Genny

11.30 Philosophy di Lorenzo Serafini

12.30 Anteprima

14.00 Prada

15.00 Federico Cina

16.00 Tokyo James

17.00 MM6 Maison Margiela

18.00 Moschino

19.00 Gcds

20.00 Emporio Armani

Venerdì 20 settembre

9.30 Tod’s

10.30 Phan Dang Hoang

11.30 Sportmax

12.30 Calcaterra

14.00 Vivetta

15.00 Gucci

16.00 Missoni

17.00 Sunnei

18.00 Elisabetta Franchi

20.00 Versace

Sabato 21 settembre

9.30 Ferrari

10.30 Ermanno Scervino

11.30 Ferragamo

12.30 Luisa Spagnoli

13.30 Bally

14.30 Dolce&Gabbana

16.00 Diesel

17.00 The Attico

18.00 Laura Biagiotti

19.00 Anye Records

20.00 Bottega Veneta

21.00 Philipp Plein

Domenica 22 settembre

11.00 Andreadamo

12.00 Hui

14.00 Avavav

15.00 Francesca Liberatore

16.00 Rave Review

17.00 Chiccomao

Lunedì 23 settembre @digital

9.30 Maxivive

10.00 Husky

10.30 Defaience by Nicola Bacchilega

11.00 Chiara Boni la petite robe

11.30 Via Piave 33

12.00 Rè Shui

12.30 Francesco Murano

13.00 Jacob Cohen