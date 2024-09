Pelletteria, calzature e accessori in Fiera dal 14 settembre



Un’eredità che cresce, stagione dopo stagione: si rinnova il patto tra le manifestazioni della moda Lineapelle, MICAM Milano, Milano Fashion&Jewels, MIPEL, The One Milano e Simac Tanning Tech che a settembre aprono la stagione fieristica a Fiera Milano. La concomitanza degli eventi sottolinea ancora una volta l'impegno nel fare sistema, dimostrando l'importanza fondamentale di unire filiere che condividono storia e valori.

Il comparto della moda è un pilastro fondamentale non solo per l'economia italiana, ma anche per quella globale, rappresentando un settore di eccellenza che attrae buyer da tutto il mondo. Con 2.090 brand totali, di cui il 47% provenienti dall'estero e da oltre 60 Paesi, le manifestazioni fieristiche dimostrano la capacità di innovare e influenzare le tendenze internazionali.

“Abbiamo confermato il patto di collaborazione con le fiere di settore. Da due anni continuiamo a fare sistema tra filiere che hanno valori e passati comuni - ha dichiarato a Affaritaliani.it Claudia Sequi, presidente di Mipel e Assopellettieri. - Inflazione, energia, trasporti, materie prime e rallentamento di Germania e Cina hanno penalizzato in maniera significativa i numeri di questo esercizio. Confidiamo in una ripresa per il prossimo anno”. Parole confermate da Giovanna Ceolini, presidente di Micam e Assocalzaturifici per la quale “dopo un primo trimestre 2024 difficile, ci aspettiamo una ripresa per il 2025”. Per Filomena Sannino exhibition manager di Milano fashion & jewels “il prossimo triennio vedrà finalmente una crescita intorno al 5%, ha concluso. Mentre Fulvia Bacchi, non nasconde la sua preoccupazione per settore, ma sottolinea il continuo sforzo dei brand a investire nella crescita”.

Il settore moda non solo genera un significativo impatto economico, ma promuove anche la cultura, l'artigianalità e il “saper fare”. La forte presenza dei marchi stranieri evidenzia l’attrattiva dell’Italia come hub creativo e commerciale. La moda è quindi un motore di sviluppo economico e un ponte di scambio culturale a livello globale.

Per evolversi il settore della moda deve basarsi anche su sinergie stabili che nel tempo si consolidano e generano nuovi prodotti e contenuti: per questo, il periodo di concomitanza degli eventi fieristici legati alla moda diventa, stagione dopo stagione, un’occasione per riflettere sulle opportunità che la collaborazione tra comparti genera per l’intero sistema. Nata in un momento in cui unirsi era necessario, l’alleanza tra le fiere della moda si è rivelata con il tempo un trampolino di lancio per nuove idee condivise e un mezzo per rilanciare in chiave moderna e innovativa gli antichi mestieri che animano il mondo della moda.

Perciò, quest’anno, il motto che unisce le manifestazioni è Legacy of Style, una sintesi della visione comune delle tante filiere che contribuiscono a creare il sistema moda e della necessità di rilancio dei mestieri che hanno fatto grandi i comparti protagonisti delle manifestazioni di settembre. Legacy è sinonimo di eredità, perché tutte i settori della moda e dell’accessorio condividono un know how e una tradizione uniche. Legacy significa anche condivisione perché interpreta la volontà dei vari settori di aprirsi e di rivelarsi a chi ancora non ne conosce la potenzialità, ma Legacy è anche un connubio di nuovi valori come la Sostenibilità e l’Innovazione Tecnologica, che rappresentano oggi i punti di riferimento del cambiamento che la moda sta sostenendo.

Il futuro del settore risiede anche nella capacità di attrarre e coltivare nuovi talenti. Per questo motivo, gli appuntamenti fieristici, in particolare quest’anno, puntano ad essere una piattaforma di lancio per giovani creativi e imprenditori, offrendo loro visibilità e opportunità di crescita. Ma l’evoluzione tecnologica del settore diventa anche un volano per coinvolgere le nuove generazioni anche nel processo produttivo ed è anche su questo che si impegnano le fiere della moda e dell’accessorio di settembre.

ECCO LE MANIFESTAZIONI DELLA “LEGACY”

LINEAPELLE (dal 17 al 19 settembre) è la mostra internazionale di pelli, accessori, componenti e materiali per la moda, il design e il lusso. La sua mission è offrire il miglior palcoscenico globale alle innovazioni e alle eccellenze che guidano la filiera manifatturiera globale.

MICAM Milano (dal 15 al 17 settembre) è il salone internazionale leader nel mondo per il settore calzaturiero. La manifestazione si distingue per la capacità di combinare tradizione e innovazione, offrendo una vetrina d'eccellenza per le collezioni di calzature più esclusive e innovative.

MILANO FASHION&JEWELS (dal 14 al 17 settembre) è il punto di riferimento per l'industria dei bijoux e degli accessori, proponendo le migliori creazioni di designer affermati ed emergenti. La missione della manifestazione è di valorizzare l'eccellenza e l'innovazione, promuovendo il talento e la creatività che caratterizzano questo settore.

MIPEL (dal 15 al 17 settembre) è il punto di riferimento per la pelletteria e gli accessori moda, una piattaforma unica dove i migliori brand nazionali ed internazionali presentano le loro collezioni ad un pubblico esclusivo di buyer e professionisti del settore. La missione dell’evento è di promuovere la qualità, l’artigianalità e il design italiano e internazionale.

THE ONE MILANO by Milano Fashion &Jewels (dal 14 al 17 settembre) è il salone che unisce prêt-à-porter femminile e accessori di alta gamma, proponendo un mix di eleganza, ricerca e contemporaneità. La manifestazione è il luogo dove le tendenze si incontrano e dove la moda diventa arte, espressione di un’identità forte e distintiva.

SIMAC TANNING TECH (dal 17 al 19 settembre) è il salone internazionale delle macchine e delle tecnologie per le industrie calzaturiera, pellettiera e conciaria, un punto di riferimento immancabile per la filiera della lavorazione delle pelli e della progettazione del prodotto finito.