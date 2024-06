Pence1979 presenta Reuse, Rebuild e Repence

REUSE, REBUILD, REPENCE, il nuovo progetto firmato PENCE1979 racconta di eco consapevolezza, etica e coolness. Rivisitazione, innovazione, recupero creativo di materiali, tessuti o capi provenientida rimanenze e stock diventano punto di partenza per raccontare nuove storie.

“Questo progetto - racconta Marco Tiburzi, Amministratore Delegato Pence 1979 - conferma la volontà di Pence1979 di guardare al futuro, contaminando, facendosi contaminare ed affacciandosi a nuovi paradigmi per andare di pari in passo con i mutamenti delle abitudini e della sensibilità di una nuova generazione di consumatori.”

Il primo capitolo di un ambizioso progetto destinato a durare nel tempo è firmato Pierpaolo Pretelli, storico amico del Brand. THE SOUND OF PENCE, il nome scelto per la Capsule Collection, racconta l’amore di Pierpaolo per la musica da lui vissuta e percepita come strumento e mezzo per essere ed esprimersi.

Un totale di 227 capi, lavorati a quattro mani da Pierpaolo e dal team creativo di Pence1979, definiscono questa prima Capsule Collection che si caratterizza da proposte donna, uomo ed unisex che prendono ispirazione da mondi apparentemente lontani - quali lo streetwear e lo sport - capaci però di dialogare tra loro in perfetta armonia.

The sound of Pence

Fil rouge della Capsule Collection THE SOUND OF PENCE è la versatilità: capi quotidiani e trasversali, perfetti per ogni contesto e svariate possibilità di indosso e utilizzo. All’estetica contemporanea dei pezzi si aggiunge la particolarità di essere stati creati in pezzi limitati: ogni capo, infatti, è stato creato, rivisitando modelli recuperati da collezioni passate e personalizzati con diverse tipologie di materiali e tessuti dando loro nuova vita e portando avanti un racconto di rinascita e rinnovamento che si affianca al nuovo corso intrapreso dal brand.

“Sono immensamente grato a Pence 1979 - affarma Pierpaolo Pretelli - per avermi voluto in questo bellissimo progetto. Oramai mi sento parte di questa famiglia e THE SOUND OF PENCE rappresenta un po’ quello che ci accomuna: divertimento, crescita e voglia di mettersi in gioco.”

La Capsule Collection di Upcycling THE SOUND OF PENCE in collaborazione con Pierpaolo Pretelli sarà disponibile dal 7 Giugno al 9 Giugno nell’esclusivo pop-up store milanese sito in via Della Moscova 39e sul sito web.