Plein apre a Las Vegas e si prepara per la MFW

Philipp Plein annuncia l'inaugurazione del nuovo PLEIN SPORT a Las Vegas, Nevada, sabato 24 agosto. La nuova Boutique PLEIN SPORT Las Vegas si estende su una superficie di 116 metri quadrati ed è arredata con elementi personalizzati di Philipp Plein e marmo nero come principale elemento di design. Le sneakers PLEIN SPORT sono esposte in primo piano, mostrate all'interno di strutture illuminate a LED, mentre la collezione principale e gli accessori sono disponibili per l'acquisto. PLEIN SPORT utilizza le soluzioni tecnologiche più avanzate, con design innovativi e incomparabili, uniti al brivido di un'esperienza sportiva ad alte prestazioni.

Innovazione, tecnologia, inclusione: il DNA di PLEIN SPORT

Il DNA di PLEIN SPORT è composto da abbigliamento sportivo in tessuti innovativi con forme e suole all'avanguardia, risultato di una ricerca approfondita e di un investimento su larga scala nello sviluppo. La collezione di 10 sneakers Plein Sport Tiger edition è un omaggio al metaverso, al mondo delle criptovalute e degli NFT. PLEIN SPORT è dinamico rivoluzionario; la sua evoluzione è una caratteristica essenziale del concetto del marchio. In un mondo in costante cambiamento, PLEIN SPORT si adatta e coglie tutte le opportunità per offrire una nuova esperienza di negozio, dove le persone potranno godere di un ambiente diverso, in cui connessione e social networking saranno al centro, così come prodotti di alta tecnologia e prestazioni elevate. PLEIN SPORT offre una vasta gamma di prodotti di alta qualità e innovativi, tra cui sneakers, ready-to-wear, occhiali da sole di DERIGO e orologi del TIMEX GROUP. PLEIN SPORT è il riferimento per coloro che si prendono cura del proprio benessere psico-fisico attraverso i valori del marchio: libertà, individualità, rispetto e inclusività. Abbracciando una cultura del movimento autentica e piacevole, PLEIN SPORT diventa uno spazio dove le persone attive possono passare dall'allenamento alla vita quotidiana.