PONCHO TREE. La capsule di Kristina Ti che coltiva bellezza e sostenibilità

Kristina Ti, il raffinato marchio italiano fondato da Cristina Tardito, apre una nuova stagione all’insegna della sostenibilità e dell’impegno ambientale. Con PONCHO TREE, la capsule collection esclusiva di maglieria che è già un inno alla moda responsabile, il brand sostiene la Fondazione Sylva, organizzazione no-profit dedita alla riforestazione e alla rigenerazione ambientale.

L’attesissima collezione sarà svelata in anteprima domani 29 ottobre nello store torinese KSNTI, dove il pubblico potrà vivere l’esperienza Secret Wood, un allestimento immersivo che promette di trasportare i visitatori in un bosco incantato. L’evento vedrà anche l’esposizione delle fotografie di Loredana Nemes, artista vicina alla causa di Fondazione Sylva, che con le sue immagini di alberi e natura celebra l’equilibrio fragile tra uomo e ambiente.

PONCHO TREE, la capsule di alta artigianalità italiana

La capsule PONCHO TREE è un capolavoro di artigianalità italiana, composta da nove poncho in lana merino e cashmere di altissima qualità. I tessuti, certificati RWS (Responsible Wool Standard) e mulesing-free, rispettano gli standard etici e ambientali, senza compromessi su bellezza e comfort. La palette di colori evoca i caldi toni autunnali del bosco, con sfumature ispirate alle foglie, alla corteccia e ai meravigliosi giochi di luce filtrati dagli alberi.

Cristina Tardito: "Un incontro tra bellezza, natura e sostenibilità"

“Questo progetto nasce dall’incontro di natura e creatività”, spiega Cristina Tardito, direttore creativo di Kristina Ti. “Abbiamo voluto creare un capo che non solo esprimesse bellezza e qualità, ma che avesse anche un impatto positivo, sostenendo una causa di grande valore.” L’amicizia di lunga data tra Tardito e Luigi de Vecchi, fondatore di Fondazione Sylva, ha reso spontanea la nascita di questa collaborazione, fondata su valori condivisi e sul desiderio comune di fare la differenza.

I capi della collezione saranno disponibili in edizione limitata presso gli store KSNTI e parte del ricavato delle vendite verrà devoluto direttamente alla Fondazione Sylva, contribuendo a finanziare progetti di riforestazione e tutela ambientale. È un modo per portare nel guardaroba di chi ama la moda non solo stile, ma anche un messaggio di speranza e rinascita.