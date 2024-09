Rodo SS25: l’Arte dell’intreccio che incanta i sensi

Nella collezione SS 2025, Rodo ci accompagna in un viaggio dove l’artigianalità incontra la creatività, rivisitando le sue iconiche borse in midollino e cuoio naturale con un tocco moderno. La "Paris bag", ora disponibile in varie dimensioni, si affianca a tracolline leggere e a una nuova "shopping bag" pensata per chi ama esplorare il mondo con stile.

I colori ispirati alla natura, sabbia, cielo e fragola, si fondono elegantemente con il midollino naturale, mentre il vimini, colorato con tinture naturali estratte da fiori e radici, si tinge di tonalità delicate come l’azzurro, il corallo e il kaki. Rodo dimostra la sua maestria sperimentando con nuove tecniche, arricchendo il proprio patrimonio artigianale.



Le scarpe della collezione, dai sandali alle slingback, risplendono di strass e perle, incastonati in reti morbide o gabbie scintillanti, mentre i tacchi conici e block donano un tocco contemporaneo. Fiocchi di cristalli in sfumature raffinate aggiungono un dettaglio prezioso a ogni passo.

Una collezione che è un inno alla bellezza naturale

Questa collezione è un inno alla bellezza naturale e alla qualità manuale, con ogni borsa e scarpa che racconta una storia di tradizione e innovazione. Borchiette e occhielli decorano le superfici creando geometrie uniche, celebrando l’essenza del made in Italy. Con Rodo SS25, l’eleganza non è mai stata così intrecciata al cuore dell’artigianalità.