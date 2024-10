Romeo Gigli: l'eleganza che incanta alla Parigi Fashion Week

Romeo Gigli ha incantato Parigi con la sua collezione SS 2025, intitolata "RÊVERIE," portando in passerella un sogno sartoriale che è mix tra passato e futuro. Sotto la direzione creativa del fuoriclasse Alessandro Di Benedetti, il brand ha dato vita ad un viaggio onirico che mescola tradizione e innovazione, ispirandosi all'eleganza della Gran Bretagna di inizio Novecento.

La collezione trae spunto dall'estetica degli studenti dei college inglesi degli anni '20, con le loro righe regimental e i gessati coloniali. Questi elementi classici maschili si sposano perfettamente con capi iperfemminili, arricchiti da volant, drappeggi e nodi che evocano romanticismo e nostalgia. Abiti dalle forme cocoon o tagliati in sbieco vengono reinterpretati con dettagli poetici, come nodi e plissé che simboleggiano i primi amori e la nostalgia per ciò che è perduto.

Romeo Gigli, la nuova collezione attenta alla stostenibilità

Grande attenzione alla sostenibilità, grazie ai materiali, realizzati in collaborazione con Candiani. I tessuti includono workwear denim in cotone e canapa e razmir in seta-cotone, che donano una qualità tattile superiore. Questi capi, progettati per essere indossati sia di giorno che di sera, sono un perfetto equilibrio tra funzionalità e originalità, pensati per una donna intellettuale e sicura di sè.

Tailleur capovolto e bottoni vintage per un'eleganza contemporanea

Tra i pezzi chiave spicca il tailleur capovolto, una novità assoluta che reinterpreta la giacca classica, scoprendo le spalle e fondendo dettagli maschili e femminili in un modo nuovo e seducente. I bottoni preziosi e vintage, recuperati dagli anni '20, '30 e '40, aggiungono un tocco di lusso e storia a questi completi sartoriali.

La collezione riscopre anche le forme d'archivio della maison, come gli abiti a forma di petalo, reinterpretati con plissé a effetto corteccia e crepon di organza di seta, che donano ai capi una delicatezza e una leggerezza uniche. Il rigore sartoriale si riflette nelle impunture precise e nei micro-gilet inseriti nelle giacche dandy, così come negli abiti tagliati in diagonale, arricchiti da bottonature arricciate e bottoni gioiello.

La palette cromatica è raffinata e variegata, con tonalità che spaziano dallo zabaglione al latte, dal rouge noir all'acqua, fino all'anguria e al melone e il sempre presente nero. Questi colori, abbinati alla ricchezza dei tessuti e dei dettagli, contribuiscono a creare una collezione che celebra l'eleganza sartoriale e la femminilità sofisticata.

RÊVERIE, tra tradizione sartoriale e innovazione consapevole

Con "RÊVERIE," Romeo Gigli ha realizzato una collezione che non è solo un omaggio alla tradizione sartoriale inglese, ma una reinterpretazione moderna e sostenibile pensata per una donna contemporanea che ama distinguersi con uno stile intellettuale e consapevole.