Salvaneschi (TheONE Milano): focus su Cina e outwear

TheOne Milano, il salone dedicato principalmente all'outwear, esprime il suo massimo potenziale nelle collezioni invernali. Tuttavia, come spiega Elena Salvaneschi, Amministratore delegato di TheOne Milano, l’edizione estiva rappresenta sempre un’occasione speciale, spesso organizzata in sinergia con altre manifestazioni milanesi, come il Milano Fashion & Jewels. "Ogni anno presentiamo un approfondimento su un Paese specifico", dichiara Salvaneschi, "e questa volta abbiamo scelto la Cina." La scelta non è stata casuale: "Nonostante le difficoltà nelle relazioni commerciali, la Cina resta un mercato in grande sviluppo", continua l’amministratore delegato. "Anche la Premier Meloni ha recentemente fatto delle aperture verso Pechino, perché la Cina sta sviluppando un’offerta mirata alla sua classe media in crescita, ma anche per attrarre i consumatori benestanti dell’Occidente."

Collaborazione con la China National Garment Association

Quest'anno circa sessanta espositori cinesi saranno presenti al TheOne Milano grazie a una collaborazione con la ChinaNational Garment Association, l’unica associazione governativa ufficiale del settore. "Abbiamo voluto garantire credibilità alle selezioni", spiega Salvaneschi. "Non ospitiamo aziende legate al fast fashion o che non rispettano gli standard di sostenibilità e trattamento equo dei lavoratori, criteri fondamentali oggi nei mercati occidentali."

Prodotti di qualità per un mercato invernale

Il salone di TheOne Milano, come sottolinea Salvaneschi, è principalmente orientato verso l’outwear invernale: "Al di là delle pellicce e dei montoni, i nostri espositori puntano su cappotti, piumini e moda pesante, più che su collezioni estive." Anche se sono presenti alcune aziende italiane, il focus principale rimane la Cina, che offre prodotti di grande qualità e competitività.

Andamento del mercato e prospettive future

Nonostante il rallentamento globale dei consumi, il mercato dell’outwear continua a registrare buoni risultati. "Abbiamo già notato alcune flessioni", afferma Salvaneschi, "ma se tutto va bene, le riduzioni potrebbero fermarsi intorno al 5%. C’è la possibilità di una ripresa, soprattutto grazie all’export, che sta subendo trasformazioni importanti."

Milano e le sfide dei costi crescenti

Infine, l'amministratore delegato non nasconde le difficoltà legate ai costi di Milano, una delle capitali mondiali della moda, ma anche una città costosa per chi deve lavorarci: "Non ci aspettiamo meno di 40.000 visitatori, ma molti si sono lamentati dei prezzi elevati degli alberghi e dei ristoranti", conclude Salvaneschi, pur rimanendo ottimista riguardo al successo dell’evento.

TheOne Milano by Milano Fashion & Jewels

Dal 14 al 17 settembre in Fiera, TheOne Milano sarà protagonista del panorama moda come il salone che unisce prêt-à-porter femminile e accessori di alta gamma. L'evento propone un mix di eleganza, ricerca e contemporaneità. La manifestazione è il luogo dove le tendenze si incontrano e dove la moda diventa arte, espressione di un’identità forte e distintiva.