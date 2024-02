Sannino (Fiera Milano): Innovazione e sostenibilità per bijoux e accessori

Si è aperta ieri con i buoni auspici la Fiera dedicata al mondo dei bijoux e degli accessori, quali i feed back della prima giornata?

Sicuramente la prima giornata è stata molto soddisfacente con una bella affluenza di operatori, favorita anche dalla contemporaneità con le altre manifestazioni dell’accessorio. Speriamo di continuare il trend nei prossimi giorni.

Che cosa rappresenta il nuovo claim della manifestazione “Greatify”?

Abbiamo scelto questo neologismo inglese insieme alle altre fiere dell’accessorio per raccontare la nostra contemporaneità come un’occasione che rende “più grande” e più forte ogni singola manifestazione, sempre però nell’ottica di ragionare insieme e valorizzare le dinamiche comuni nei settori rappresentati dalle manifestazioni in concomitanza.

Quale il mood delle collezioni per la prossima stagione PE 2024?

Tra le tendenze, notiamo una ripresa delle dimensioni oversize per i gioielli, chiamati a delineare stili e gusti “forti”, e a dare personalità a chi li indossa. Allo stesso modo si parla di Quiet Luxury, un lusso non appariscente, perché le nuove creazioni sono apparentemente di semplice fattura, ma nascondono grandi storie di stile. Tra i colori, il grigio sostituisce il nero, mentre i toni pastello affiancano l’ormai celebre rosa pesca (peach fuzz).

Che cosa significa quindi essere sostenibile per il mondo dei gioielli?

Essere sostenibile significa guardare ai materiali e scegliere quelli naturali, oppure incoraggiare il riciclo e il riuso servendosi di materie prime che possono avere una seconda vita grazie alla creatività. Abbiamo voluto soffermarci proprio in questa edizione sui tanti significati della sostenibilità nel fashion che è un dovere - esistono leggi a riguardo - ma anche un’occasione per far risplendere l’ingegno e costruire prodotti davvero innovativi

Come sta andando la collaborazione con il Polidesign?

Il Polidesign è una stella fissa tra le proposte di Milano Fashion&Jewels grazie alle ricerche che mette in campo per offrire stimoli ai creativi e ai retailer.

Ancora una volta quest’anno raccontiamo le tendenze del futuro grazie a due aree proiettate nel futuro: VISIONAIRES, una vera e propria “mostra” nella mostra, e DESIGN DIRECTION, un’area multimediale. Visionaires presenta una selezione di creazioni ispirate che potranno offrire un modello e un’occasione di riflessione, mentre Design Direction racconta le tendenze in modo nuovo e accattivante.