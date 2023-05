Sartorialità e innovazione: ecco il segreto di Pignatelli

Intervista esclusiva di Affaritaliani.it Milano a Francesco Pignatelli, Direttore Creativo del brand Pignatelli

Chi è Francesco Pignatelli e cosa significa essere Direttore Creativo di un brand così blasonato?

Essere definito direttore creativo di Carlo Pignatelli mi suscita sempre una bella e intensa emozione. La verità è che mi sento un direttore creativo atipico perché, all’interno dell’azienda, opero su diversi fronti e mi occupo di aspetti diversi, non solo legati alla creatività. Una ricchezza, sicuramente, che mi permette di avere una visione d’insieme più ampia e frastagliata di un universo, quello fashion, in continua evoluzione ma al contempo un azzardo che spesso rischia di distrarmi. Il difficile è conciliare le due cose!

Pignatelli è il punto di riferimento per chi cerca un abito per il giorno più importante della vita. Quanto sono importanti per Lei sartorialità e innovazione?

Sartorialità e innovazione sono elementi che si trovano sempre al centro di ogni processo creativo, compreso il mio. Sono cresciuto accanto a mio zio Carlo da cui ho appreso l’importanza della sartorialità e il desiderio di portare innovazione in ogni proposta: m impossibile, a mio avviso, slegare due aspetti che sono totalmente complementari tra di loro e imprescindibili dalla mia idea di stile.

Che cosa è l’eleganza per Francesco Pignatelli?

L’eleganza per me è la capacità di saper scegliere l’abito giusto per ogni situazione indossandolo con la giusta dose di sensualità e disinvoltura. L’occasione d’uso non deve però mai essere slegata dalla personalità di chi sceglie l’abito, che da questo deve essere accolta ed esaltata insieme.

Quanto è importante il colore nelle Vostre creazioni?

Il colore è uno degli elementi che completa ogni nostra proposta. Saper usare i colori e saperli proporre senza mai essere eccessivi è una delle sfide che più mi appassiona e che da sempre è parte del dna del brand. Una palette ragionata è il complemento essenziale e il completamento di ogni collezione.

Smoking o tight?

Oggi risponderei smoking ma il bello di questo lavoro è che è tutto in movimento e tra un anno non mi stupirei di rispondere esattamente alcontrario.