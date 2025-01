Scervino e Monnalisa insieme per l'abbigliamento bimbi

La panorama della moda italiana accoglie una nuova collaborazione che promette di ridefinire il settore kidswear di alta gamma. Ermanno Scervino, il celebre brand di alta moda simbolo del made in Italy, ha siglato un accordo di licenza di otto anni con Monnalisa, leader riconosciuto nel childrenswear di lusso, per la creazione di una linea dedicata a bambini e neonati dai 0 ai 14 anni.

Un matrimonio di eccellenza e visione strategica

L'accordo rappresenta una sinergia tra due realtà italiane che condividono una forte attenzione alla qualità, all'artigianalità e all'innovazione. Ermanno Scervino mira a consolidare la sua presenza in un segmento in forte crescita, sfruttando la consolidata expertise di Monnalisa, che vanta oltre 56 anni di esperienza nel settore e una rete di distribuzione globale in più di 50 Paesi, con oltre 400 punti vendita multibrand e monobrand in location di lusso. La collezione, denominata Scervino Juniors, debutterà con la stagione Spring-Summer 2026 e sarà distribuita attraverso una selezione di negozi fisici e piattaforme e-commerce, garantendo un accesso globale a questa nuova proposta di lusso per bambini.

Toni Scervino, CEO di Ermanno Scervino, ha sottolineato l'importanza di questa collaborazione per il brand: “Il nostro marchio ha sempre creduto nell’eccellenza del made in Italy, un connubio unico tra tradizione artigianale e innovazione tecnologica. Con Monnalisa, partner d’eccezione, vogliamo rafforzare la nostra presenza nel segmento kidswear, offrendo ai clienti prodotti di qualità superiore ed esclusività.”

Anche Matteo Tugliani, Amministratore Delegato di Monnalisa, ha espresso grande entusiasmo: “Ermanno Scervino è un simbolo del made in Italy e della qualità artigianale. Questa partnership ci permette di unire le nostre competenze creative, produttive e commerciali per sviluppare una linea kidswear che rispecchi i valori condivisi di tradizione, alta qualità e ricerca stilistica innovativa.”

Un passo verso la nuova strategia di Monnalisa

L’accordo si inserisce nella nuova visione strategica di Monnalisa, guidata dal CEO Matteo Tugliani, che negli ultimi sette mesi ha lavorato a un piano di rilancio aziendale orientato alla crescita sostenibile e alla diversificazione del business. L’obiettivo è quello di integrare nuove licenze con brand di lusso, aumentando non solo i volumi di produzione ma anche la profittabilità e la redditività dell’azienda. “In questi mesi abbiamo lavorato intensamente per contenere i costi operativi e rilanciare il business. L’accordo con Ermanno Scervino rappresenta una pietra miliare nel nostro percorso di crescita, portando nuovi flussi di ricavi e un maggiore consolidamento sul mercato globale,” ha spiegato Tugliani.

Creatività e qualità al centro della collaborazione

L’ufficio stile di Monnalisa, sotto la direzione creativa di Diletta Iacomoni, avrà il compito di interpretare le linee guida stilistiche di Ermanno Scervino, traducendole in capi di alta qualità per i più piccoli. L’attenzione ai dettagli, la scelta di materiali pregiati e l’artigianalità manifatturiera saranno i pilastri di una collezione pensata per rappresentare appieno l’eleganza e l’unicità del brand fiorentino.