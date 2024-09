Stile e design in ufficio con Parfois

La stagione estiva è ormai al termine e settembre porta con sé, oltre al rientro in città, il ritorno al lavoro. Per l’occasione, Parfois presenta la nuova collezione Back to Work, ricca di proposte per ottenere il perfetto look per tornare alla quotidiana routine da ufficio.



Una capsule collection di capi versatili, maxi borse, scarpe, accessori e una gamma di articoli di cancelleria dal design funzionale e alla moda. La selezione include completi gonna lunga e camicia stropicciata, set con pantaloni a righe stile pigiama, disponibili in grigio e blu oppure pantaloni e felpa con stampa animalier a macchie di mucca. Completano anche i capi essenziali del guardaroba come maglioni a righe, gilet écru e trench camel per aggiungere un tocco formale e sobrio agli outfit.



La maglia estroversa è una delle protagoniste della collezione: stampe animalier in diversi colori e dimensioni, presenti su pantaloni, camicie, borse e zaini in una varietà di forme e colori. Una selezione di capi ideali per un tocco extra, per mixare e abbinare creando look pieni di personalità. Spiccano anche gli accessori, che si abbinano perfettamente a tutti i pezzi della collezione, come borse in pelle di diverse dimensioni e colori, sneakers in vari colori, mocassini e ballerine con stampa animalier o occhiali da sole in diverse tonalità e montature.

Parfois, anche una linea di cancelleria con custodie per laptop

Per prepararsi al rientro, Parfois presenta anche la linea di cancelleria con custodie per laptop, in materiali trapuntati e durevoli per i propri dispositivi, oltre a agende, calendari e astucci per prepararsi al rientro. Non manca il trend per eccellenza della stagione, l’effetto shimmer, che trionfa nelle tote bag metalliche in oro e argento, ideali per contenere tutto ciò di cui hai bisogno per tornare alla routine, o nella versione mini per una serata post-lavoro, tutte personalizzabili con le iniziali.



Per completare il working look, Parfois offre una variegata selezione di occhiali, graduati e da sole, in versione maxi o con montature nella palette colori autunnale, come marrone scuro, rosso borgogna o azzurro. Anche le opzioni di calzature sono variegate, con mocassini e le irrinunciabili ballerine con stampa animalier, oppure sneakers semplici, perfette per quando vuoi comfort senza rinunciare a essere al centro dell'attenzione in città. Con la collezione Back To Work Parfois il rientro in ufficio è divertente e di tendenza, con design unici e versatili che fanno tornare voglia di rientro alla quotidianità.