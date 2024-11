Sukaru Bā by Philipp Plein: l'esperienza giapponese conquista Milano



Philipp Plein inaugura a Milano Sukaru Bā, mix di tradizione giapponese e lusso moderno. Carmine Rotondaro definisce il progetto "un universo di qualità che unisce innovazione e prestigio, pronto a conquistare il mondo".

Con oltre due decenni di carriera nella moda e nel branding, Philipp Plein non è mai stato un personaggio convenzionale. Sempre alla ricerca di modi per rivoluzionare il settore, ora ha portato il suo spirito innovativo anche nella ristorazione, inaugurando a Milano il suo nuovo gioiello culinario giapponese: Sukaru Bā anche noto come The Skull Bar.

Un’atmosfera unica tra tradizione e modernità

La location, un mix di eleganza e mistero, combina il mood tradizionale giapponese con i celebri teschi dorati di Plein e pietre scure, creando un’atmosfera che fonde tradizione e lusso moderno. Qui, maestri sushi chef reinterpretano la cucina giapponese con un tocco moderno, firmato Plein.

La serata di apertura è stata un evento sontuoso, popolato da celebrità, amanti della cucina e influencer internazionali. Gli ospiti sono stati accolti da una colonna sonora di ispirazione giapponese e da un arredamento curato nei minimi dettagli, con mobili realizzati su misura dal designer stesso.

Piatti esclusivi per un’esperienza di lusso

Tra i piatti esclusivi, spicca il “24K Gold Roll”, un sushi roll decorato con foglia d'oro a 24 carati, presentato su una tradizionale spada katana, e il “Godzilla Wagyu Burger”, un hamburger innovativo servito su riso croccante invece che su pane, offrendo una consistenza unica e sapori intensi.

Anche la selezione dei cocktail incarna la fusione di cultura e innovazione. Il “Kintsugi”, ispirato all'antica arte giapponese che celebra le imperfezioni, è servito in un bicchiere iconico con vodka al tè Earl Grey, limone e cardamomo. Il “Samurai Martini” invece, servito con una mini katana, include vodka Belvedere, purea di lichi e zenzero, per un mix dai sapori orientali.

Il nuovo tempio dell’alta cucina giapponese, tra rituali simbolici e celebrazioni gastronomiche

La serata ha raggiunto il suo apice con la cerimonia del taglio del tonno maguro, un rituale antico e simbolico che ha visto un maestro sushi chef vestito in abiti cerimoniali tagliare un tonno rosso da 60 kg con precisione e maestria. Gli ospiti hanno assistito alla preparazione di sashimi fresco, un tributo alla tradizione giapponese.

Con questa inaugurazione, Sukaru Bā diventa il nuovo tempio della cucina giapponese a Milano, una meta imperdibile sia per i milanesi sia per i visitatori internazionali in cerca di un'esperienza unica.

Un format che punta a conquistare il mondo

Carmine Rotondaro, Business Advisor del Philipp Plein Group, ha dichiarato: "Oggi celebriamo la realizzazione di un progetto a lungo pianificato, un format che unisce tradizione e innovazione. Sukaru Bā rappresenta un universo di qualità e prestigio che da oggi sarà disponibile al Plein Hotel di Milano e che presto conquisterà nuove città in tutto il mondo".