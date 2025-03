La Vie en Rouge: Rodo FW 25/26 tra glamour e arte

L’eleganza senza tempo incontra l’innovazione nella collezione Fall/Winter 25/26 di RODO, un viaggio sensoriale tra materiali preziosi, dettagli raffinati e colori vibranti. La storica maison di pelletteria e calzature di lusso reinventa le proprie icone attraverso fiocchi, cristalli e intrecci unici, celebrando il savoir-faire artigianale con un tocco contemporaneo.

Un’ode alla femminilità: fiocchi, cristalli e ruches

I fiocchi di seta avvolgono con grazia le iconiche clutch di RODO, impreziosite da cascate di cristalli multicolore che catturano la luce con ogni movimento. Rose di preziosa maglia metallica sbocciano tra le sinuosità dei morbidi pellami, mentre ruches e pieghe in nappa e velluto addolciscono clutch e tracolle, rendendole irresistibili alle nuove generazioni di fashion lover. Le sacche e le tracolle, proposte nelle versioni per il giorno e per la sera, si vestono di dettagli sofisticati e silhouette contemporanee.

Innovazione materica e palette sofisticata

RODO sperimenta nuovi intrecci invernali, unendo filati di lana alla pelle per creare texture inedite e lussuose. Le superfici lucide delle pelli spazzolate dialogano con il fascino avvolgente dei metallizzati morbidi, mentre pony e stampa cocco gigante aggiungono carattere a borse e calzature. Il velluto e il taffetà di seta donano un tocco couture, elevando ogni creazione a opera d’arte.

La Maxi Tote, direttamente dagli archivi RODO, si reinventa con questi nuovi intrecci, confermandosi un accessorio glamour e senza tempo. Anche le calzature abbracciano questa filosofia estetica, con dettagli sofisticati che impreziosiscono tacchi di mule, ballerine e stivaletti.

Un viaggio cromatico tra classico e audace

Per il daily wear, RODO propone una ricca gamma cromatica che spazia dai marroni intensi ai bruciati, fino al mousse green, nuance perfetta per l’inverno. Il nero e il bianco si confermano scelte chic e intramontabili, mentre l’argento illumina la sera con la sua allure raffinata. E per il red carpet? Il rosso si accende su fiocchi e nastri, rendendo borse e scarpe vere protagoniste di eventi esclusivi.

Un omaggio all’arte: la collaborazione con Julie Wilkinson

RODO non è solo lusso e artigianato, ma anche un brand profondamente legato al mondo dell’arte. Per la collezione FW 25/26, la Rodo Family ha invitato l’artista Julie Wilkinson ad arricchire l’universo del marchio con le sue opere. Co-fondatrice di Makerie Studio, Julie è celebre per le sue sculture di carta, creazioni poetiche che uniscono delicatezza e precisione in un linguaggio visivo unico.

Artista italiana residente a Oslo, Julie ha lavorato per oltre 15 anni a livello internazionale, collaborando con marchi di moda, bellezza e design di alto profilo. Le sue installazioni, caratterizzate da un’eclettica sperimentazione di materiali tradizionali e innovativi, hanno calcato le scene di Milano, New York, Londra e Oslo, consacrandola come un talento riconosciuto nel panorama artistico contemporaneo.

RODO: tradizione e innovazione dal 1956

Fondata nel 1956 a Firenze, RODO è un’istituzione nel mondo della pelletteria di lusso. Il marchio, sinonimo di artigianalità e stile senza tempo, ha costruito la propria reputazione sulla qualità dei materiali e sull’attenzione ai dettagli, conquistando un pubblico internazionale. Dalle borse iconiche alle calzature sofisticate, ogni creazione RODO è un tributo all’eleganza e alla femminilità.

Con la collezione FW 25/26, il brand riafferma il proprio DNA, coniugando heritage e sperimentazione, arte e moda, per un inverno all’insegna del glamour e della creatività.