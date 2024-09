Milano, 10 Corso Como svela il nuovo negozio

10 Corso Como svela oggi il concept del nuovo negozio, concepito dall’agenzia interdisciplinare 2050+, secondo la visione di Tiziana Fausti, nel contesto del graduale processo di trasformazione e rinnovamento dell’iconica location milanese. Ideato come una macchina teatrale flessibile, il negozio al piano terra, nello specifico l’area donna, è coerente nelle intenzioni e nelle soluzioni architettoniche con gli spazi al primo piano – Project Room e Galleria - inaugurati lo scorso febbraio. Come lo sfondo di una scenografia, la nuova scala interna, interamente rivestita in acciaio, collega i due livelli manifestando il ripensamento dei flussi sia orizzontalmente su ciascun piano, che verticalmente attraverso l’edificio. Offre inoltre un’esperienza unica, permettendo al cliente di esplorare un ecosistema innovativo di molteplici proposte legate alla moda, all’arte, al design e al food.

Lo spazio è abitato da dispositivi allestitivi mobili e componibili: una nuova versione dei tavoli pantografo e una serie di rack appendiabiti connessi ad argani, in grado di muoversi verticalmente e orizzontalmente nell’ambiente fino a sparire completamente tra le travi del soffitto. Questi elementi, come unità teatrali dinamiche e leggere, consentono infinite configurazioni, offrendo un ampio ventaglio di possibilità curatoriali.

Una piattaforma dinamica di scambio culturale e creativo

I lavori di rinnovamento hanno una duplice natura, architettonica e curatoriale: il concept è infatti arricchito da collaborazioni con designers internazionali invitati da 2050+ a contribuire con interventi specifici, pensati per l’esposizione. Sono tra gli altri (in ordine alfabetico): Jesper Eriksson, Laurids Gallée, Odd Matter, Sam Chermayeff Office, The Back Studio. Questo processo di interazione rispecchia la visione generale

del nuovo 10·Corso·Como, immaginato come una piattaforma dinamica di scambio culturale e creativo: uno spazio che si configura come un’armoniosa sinfonia, dove ogni voce, prospettiva e collaborazione tra diversi protagonisti contribuisce a creare un dialogo corale che dà vita a un’esperienza coesa e poliedrica. Il progetto Ripensare 10·Corso·Como aggiunge un altro tassello al suo nuovo capitolo evolvendo l’ecosistema iconico del primo concept store, un palcoscenico capace di trasformarsi in modo fluido riconfigurando la sua identità e adattandosi organicamente alla varietà di esperienze ed eventi che accoglie.

Phoebe Philo debutta in esclusiva per il mercato italiano.

In occasione dell’apertura del nuovo negozio, Phoebe Philo debutta da 10·Corso·Como, in esclusiva per il mercato italiano. Una partnership naturale tra due leader: 10·Corso·Como, riconosciuto a livello mondiale per la sua unica dimensione distributiva, e Phoebe Philo, rinomata per la sua eccezionale creatività ed esecuzione. A partire dal 10 settembre, 10·Corso·Como presenta instore il terzo edit del marchio, accompagnato da una selezione di pezzi dei primi due edit (lanciati a ottobre 2023 e marzo 2024), segnando il completamento della collezione. Le categorie comprendono il prêt-à-porter, la pelletteria e gli accessori. Con questa collaborazione, 10·Corso·Como offre ai propri clienti un nuovo modo di vivere la collezione attraverso un’esperienza fisica. L’ingresso di PhoebePhilo contribuisce a confermare la posizione di 10·Corso·Como come innovatore nel settore moda.