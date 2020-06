Milano: 12,3 milioni per emergenza. 5,5 milioni a sostegno occupazione

Il Consiglio comunale di Milano ha deciso come ripartire quanto raccolto attraverso il Fondo di Mutuo Soccorso istituito per far fronte all'emergenza Covid. Cinque milioni e mezzo andranno a sostegno dell'occupazione, 3,2 a quello agli affitti, quasi 1,5 per lo sport, 700mila euro in vaucher per la mobilita', 530 all'assistenza scolastica dei minori disabili e 500mila euro per la costituzione di un "fondo autunno". Agli 11,9 milioni in tutto del fondo di mutuo soccorso si aggiunge un milione di euro in conto capitale destinato a sostenere progetti di start up innovative. L'ordine del giorno e' stato approvato con 34 voti favorevoli e l'astensione dei consiglieri Enrico Marcora (Alleanza Civica), Manfredi Palmeri (Io corro per Milano) e Matteo Forte (Milano Popolare). Il Consiglio comunale invita cosi' sindaco e giunta a destinare la parte piu' consistente delle risorse in conto capitale, 5,5 milioni di euro, in "contributi per la creazione e stabilizzazione di posti di lavoro in favore delle microimprese dei settori economici piu' colpiti dal periodo di chiusura obbligatoria". Saranno individuate "le imprese fino a 5 dipendenti, che abbiano avuto almeno 56 giorni di chiusura obbligatoria, di prossimita' e/o vicinato". 3,2 milioni di euro saranno destinati "per il sostegno agli affitti. In particolare 2,5 milioni per raddoppiare il 'contributo nuclei affitti in difficolta' e Covid-19' e 700 mila euro in contributi per coprire gli affitti/canoni su immobili del Comune ad uso non commerciale per i mesi di chiusura obbligatoria".

Per l'assistenza scolastica ai minori disabili andranno 530 mila euro, per costituire un 'Fondo autunno', che servira' per dotare di dispositivi di protezione personale i piu' fragili e per pronto intervento diagnostico a supporto dei medici di base, andranno 500 mila euro. Un milione di euro in parte capitale sara' destinata a sostenere i progetti di start up innovative che potranno offrire un "contributo concreto" alla strategia del Comune per il post Covid.