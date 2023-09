Milano, 19enne violentata sui Navigli. Lega: "Movida fuori controllo"

"Stanotte una giovane salvadoregna è stata violentata da un 19enne egiziano che ha approfittato della sua ubriachezza per abusare di lei. E' successo sui Navigli, dove ormai da tempo la movida è fuori controllo senza che il Comune si degni di istituire presidi fissi di Polizia Locale - Così il consigliere comunale della Lega Silvia Sardone - Mi chiedo se per questo ennesimo stupro a Milano sarà censurata dalla sinistra la nazionalità del responsabile. Come Lega rilanciamo la proposta della castrazione chimica per stupratori e pedofili: stop buonismo, è ora di valutare questo strumento per chi si macchia di crimini così orribili. Esprimo piena solidarietà alla ragazza abusata e vorrei che insieme a me lo facessero anche le tante femministe di sinistra che preferiscono occuparsi di desinenze anziché di temi seri".

La violenza sui Navigli: l'aggressore ha finto di voler aiutare la vittima

I fatti: secondo quanto raccontato dalla vittima, riferisce 'Milano today', la 19enne, originaria di El Salvador, aveva bevuto troppo la sera prima con il fratello e gli amici. Uscita in strada, si sarebbe ritrovata spaesata e in stato confusionale. A quel punto un ragazzo, un coetaneo egiziano, si sarebbe avvicinato e con la scusa di offrirle aiuto l'avrebbe trascinata in un giardinetto e costretta ad un rapporto sessuale. La polizia è intervenuta dopo una segnalazione e ha trovato i due che si azzuffavano. Il ragazzo è stato fermato e indagato a piede libero per violenza sessuale. La vittima è stata soccorsa e portata in ospedale alla Mangiagalli.