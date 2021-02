Milano 2021, Andrea Brugora (Municipio 1) entra in Azione

Il consigliere del Municipio 1 Andrea Brugora ha formalizzato la sua iscrizione ad Azione e sarà in campo in prima persona alle prossime elezioni comunali di Milano. Recita la nota del partito di Carlo Calenda: "La squadra di Azione si allarga rimanendo fedele ai propri valori e obiettivi. Azione a Milano continua a lavorare con il contributo dei propri 1.800 iscritti per presentare liste di candidati al comune e nei 9 municipi in grado di rappresentare e mobilitare l’Italia e la Milano che lavora, produce, studia e fatica, e di portare competenza, serietà e coerenza nella gestione della cosa pubblica".

Andrea Brugora, 33 anni, ingegnere, prima di diventare Responsabile per l'Economia Circolare di Cariplo Factory, l'hub di innovazione di Fondazione Cariplo, ha lavorato diversi anni in consulenza strategica e in sostenibilità presso The European House-Ambrosetti, e precedentemente in Siemens. Ha alle spalle una esperienza alla Segreteria Tecnica del Ministero dell'Economia e delle Finanze quando era Ministro Pier Carlo Padoan. Si era candidato per la prima volta nel 2016 nella Lista Civica promossa dal candidato sindaco del centro-destra Stefano Parisi, risultando primo degli eletti al Municipio 1-Centro Storico.

“Azione si conferma capace di attrarre e aggregare gli anti sovranisti e antipopulisti e il suo progetto nazionale costituisce un riferimento anche a livello locale. Puntiamo a parlare anche ai moderati che non si rispecchiano più in un centro-destra a trazione sempre più sovranista, oltre ovviamente al nostro elettorato naturale di centro-sinistra - commenta Niccolò Carretta, coordinatore regionale di Azione Lombardia e consigliere regionale.

Dichiara invece Brugora: "Il riferimento dei liberal-popolari oggi non può che essere Azione, l’unica forza che propone un rinnovamento serio della classe dirigente del nostro Paese, e che riscuote una grande attenzione tra i giovani abbandonati dalle priorità dell’agenda politica. Azione rappresenta pienamente gli ideali che mi guidano da quando ho deciso di impegnarmi alle scorse elezioni. La mia adesione ad Azione non è legata solo alle prossime amministrative di Milano, ma anche alla volontà di contribuire ad un progetto che riporterà al centro della scena nazionale le idee liberal-popolari e rimetterà in moto l’Italia sulle sue migliori energie”

“Con Andrea Azione porta a bordo un volto nuovo e giovane che accanto a Giulia Pastorella può dare un contributo importante per la sua esperienza professionale sui temi dell’innovazione e della sostenibilità e grazie alla sua conoscenza diretta del territorio milanese. È un altro passo verso la costituzione di una squadra solida che può portare valore al progetto di coalizione”, commenta Alberto Daina, coordinatore provinciale di Azione Milano.

Conclude Giulia Pastorella, membro del comitato promotore nazionale: “Per Azione le amministrative di Milano sono una battaglia importante. Lo dico con orgoglio milanese: è una città indispensabile per trainare il Paese in una prospettiva di crescita e sviluppo. Azione vuole fare sintesi tra la cultura politica del liberalismo sociale e quella del popolarismo. Per questo lavoriamo, anche e soprattutto sul territorio, per l’unità e il rinnovamento delle forze liberal democratiche”