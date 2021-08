Milano 2021, Bernardo: "Aumentare i tempo di utilizzo dei biglietti Atm"

"Intanto credo che bisogni aumentare il tempo di poter utilizzare il biglietto dei mezzi Atm: quei minuti (attualmente sono 90, ndr) non bastano per una persona che esce e va a fare delle compere e porta il figlio in giro e poi rientra. Se si potesse usare un biglietto in due sarebbe molto meglio". Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra Luca Bernardo, rispondendo ai cronisti che, a margine della visita alla Casa Pediatrica dell'Asst 'Fatebenefratelli-Sacco' con l'assessore regionale alla Famiglia Alessandra Locatelli, gli hanno chiesto cosa ne pensasse del rincaro del biglietto portato a due euro dalla giunta del sindaco Giuseppe Sala.

Bernardo ha poi proposto un 'biglietto a punti': "Immaginatevi anche un biglietto a punti perché esiste cultura, spettacoli e sport e possiamo usare quel biglietto raccogliendo un certo numeri di punti e andare in posti dove normalmente una persona non se lo può permettere o vorrebbe andare, come teatro, centri sportivi e altro. E pensare che se un anziano deve fare due fermate deve avere una differenza, perché non è corretto. Ci sono persone che non mettono insieme un pranzo e una cena".

Bernardo: "Sì ad un assessorato alla Disabilità"

Un Assessorato alla Disabilità "si deve fare, assolutamente sì. Ed è il motivo per cui il Comune lavorerà sempre con regione, perché non dobbiamo guardare il colore, ma lavorare insieme e fare inclusione, data anche dalla voglia e volontà di fare. Io ho lavorato per vent'anni nel sociale, lo voglio fare anche nei prossimi vent'anni da medico dentro e sindaco fuori, se gli elettori vorranno". Lo ha detto Bernardo. "Non si può far finta che Milano non abbia barriere architettoniche. Ne ha troppe e per la dignità delle persone diversamente abili devono scomparire tutte le barriere. Dobbiamo diventare la città che, internazionalmente, non avrà più barriere architettoniche. Ho incontrato una ragazzina che per avere un pass sotto casa ha aspettato più di un anno e mezzo", ha aggiunto Bernardo.