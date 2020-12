Milano 2021, Del Debbio si sfila: "Continuo a fare il giornalista"

Candidato sindaco del centrodestra per Milano 2021, il conduttore tv Paolo Del Debbio si sfila: lo ha annunciato durante l'anteprima di Diritto e rovescio: "Non sono candidato a nulla, non saro' candidato a nulla", "continuo a fare il giornalista" . "Sono venute fuori molte voci, sulla stampa e sui social su una possibile mia candidatura a sindaco di Milano - ha detto -, non e' la prima volta; per rispetto verso il mio pubblico, ma anche verso gli ospiti politici, essendo una trasmissione che tratta di politica, non voglio rimanere in mezzo al guado". "Non sono candidato a nulla, non saro' candidato a nulla. Continuo a fare il mio mestiere, continuo a fare il giornalista: a qualcuno forse non piace questa idea, ma si ciuccia il dito, come si dice in questi casi", ha concluso Del Debbio.

Dopo l'annuncio della ricandidatura da parte di Giuseppe Sala, il centrodestra ha accelerato le manovre. Diversi i nomi sul tavolo, come spiegato recentemente dal commissario provinciale della Lega Stefano Bolognini: l’ex Prefetto di Milano Alessandro Marangoni, il professor Maurizio Dallocchio dell’Università Bocconi, Simone Crolla, segretario generale della Camera di Commercio italo-americana, Roberto Rasia, manager della Pellegrini, il "mister X" la cui identità era stata anticipata da Affaritaliani.it Milano