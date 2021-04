Milano 2021, Fontana: "Albertini sarebbe un buon sindaco"

"Ho una grandissima stima personale" di Gabriele Albertini "con lui ho un ottimo rapporto, ci sentiamo spesso, parliamo e sono convinto che potrebbe essere un buon sindaco per Milano". Cosi' il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a proposito della possibile candidatura per il centro destra dell'ex sindaco di Milano Gabriele Albertini. Anche se chiarisce di non aver affrontato l'argomento con il diretto interessato. "Abbiamo sempre parlato di grandi progetti, prospettive per la Lombardia e per Milano ma non di ipotesi di candidatura". Potrebbe accettare? "Penso che abbia ancora l'entusiasmo di quando ha cominciato a fare attivita' amministrativa".