Milano 2021, Gallera: "Forza Italia vuole attrarre i civici"

Elezioni a Milano 2021, l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera risponde ai cronisti a partire da una riflessione sui deludenti risultati del centrodestra nei ballottaggi in Lombardia: "Forza Italia vuole una lista che possa rappresentare un punto di riferimento anche per molti civici, e quindi per molte persone non legate ai partiti. Il nostro obiettivo e' aprire fortemente la nostra lista a tutto il mondo liberal-riformista che ha scritto la storia di questa citta'".

"Forza Italia si sta organizzando, l'ascolto della citta' e' importante, le nostre strutture cittadine sono sempre impegnate hanno lavorato in questi anni in Consiglio comunale e adesso inizieranno un percorso di ascolto e di raccolta". L'obiettivo degli azzurri "è aprire fortemente la nostra lista a tutto il mondo liberal riformista che ha scritto la storia di questa città".

Sul nome del candidato sindaco e sui rapporti con le altre forze di centrodestra, Gallera parla di un "confronto tra i partiti" in atto: "Chi è oggi l'azionista di maggioranza della coalizione ha l'onere e l'onore di fare le proposte che saranno poi valutate da tutti". Il suo nome come possibile candidato, ha ribadito, non è sul tavolo: "No, io mi occupo del Welfare in Regione, con grande fatica. Oggi siamo in una situazione ancora delicata", ha sottolineato Gallera.

Sui risultati delle amministrative l'assessore dichiara: "Il doppio turno non porta bene al centrodestra, prendiamo atto di di questo, probabilmente dobbiamo motivare di piu' i nostri elettori a continuare a votarci, perche' il risultato di primi turni a Lecco, piuttosto che a Legnano erano piuttosto confortanti, ma poi abbiamo perso perche' molti voti del primo turno non hanno votato"