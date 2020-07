Milano 2021, i calendiani aprono ad un possibile sostegno a Sala

Azione, il movimento fondato da Carlo Calenda, apre ad un possibile appoggio a Giuseppe Sala per le elezioni milanesi del 2021. Ma ad alcune condizioni. «Su Milano non escludiamo affatto di appoggiare Sala, il tratto dirimente è come propone la candidatura» e «senza ipotesi di programmi e di coalizione diventa difficile». Lo ha detto il senatore Matteo Richetti. «Azione - ha aggiunto - non mette subito in campo un candidato, ma inizia un'interlocuzione per capire con quali forze condividere questo campo di gioco». «Se il sindaco di Milano Sala comincia a pensare che la presenza dei grillini sia un tratto fondamentale, distintivo e positivo son problemi di Sala. Deve decidere cosa fare», ha concluso Richetti.