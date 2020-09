Milano 2021, Roggiani (Pd): "Spero Sala si ricandidi, altrimenti primarie"

"Ricomincia con noi": maratona di eventi con il Pd Milano

«La fine dell’estate e l’avvio di settembre per i milanesi, ormai da decine di anni, scandisce l’inizio della Festa de l’Unità, un appuntamento che quest’anno - per senso di responsabilità - abbiamo deciso di rimandare, afferma la segretaria metropolitana del PD Silvia Roggiani. La pandemia e l’emergenza sanitaria hanno stravolto le nostre vite e i numeri sui nuovi contagi ci hanno portato a compiere la scelta di annullare il consueto appuntamento. Il Covid-19 però – prosegue Roggiani - non ha cancellato la nostra voglia di fare politica, di ragionare sul presente e progettare il futuro di Milano e dell’Italia. Un presente difficile e un futuro incerto per troppi cittadini e cittadine che proprio da noi, da chi fa politica e ha responsabilità istituzionali e non, aspettano risposte e soluzioni. Per questa ragione – dichiara la segretaria dem Roggiani – abbiamo voluto lavorare ad un palinsesto di eventi, alcuni dal vivo ma per lo più online, per ragionare di tanti temi, dalla sanità al lavoro, dalle trasformazioni urbane alla mobilità, dallo smart-working alla sicurezza».

Sono tanti, infatti, gli argomenti al centro degli oltre settanta appuntamenti che si susseguiranno per tutto il mese di settembre, suddivisi in quattro tipologie: dibattiti, incontri nei quartieri, laboratori e presentazioni di libri.

Un mese di politica, cultura e attualità, con esponenti del Governo, eletti a Bruxelles, deputati e senatori, consiglieri regionali, sindaci della Città Metropolitana, amministratori del Comune di Milano.

Ad aprire il palinsesto sarà, mercoledì 2 settembre, il dibattito “Scuola, riaprire in sicurezza” con la viceministra dell’Istruzione Anna Ascani, martedì 15, invece, si parla di lavoro e smart-working con il sindaco Giuseppe Sala e Marco Bentivogli. La sicurezza sarà al centro dell’appuntamento di venerdì 18 con la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese e don Gino Rigoldi, mentre di mobilità e trasporti si parlerà mercoledì 23 in compagnia della ministra Paola De Micheli. Giovedì 24 settembre Fabio Massa di Affaritaliani.it Milano modera alle 18.30 l'incontro online intitolato "Dal fondo di mutuo soccorso al recovery fund, come spendere per superare la crisi", con Enrico Morando, Filippo Barberis, Roberto Tasca e Irene Tinagli.

Sabato 26 si parla di ripartenza a partire dalle donne con la presidente del PD Valeria Cuppi, mentre lunedì 28 parliamo di Nord e Sud con il sindaco di Bergamo Giorgio Gori e il ministro Beppe Provenzano.

A chiusura del festival, mercoledì 30 settembre, ci sarà il segretario nazionale del PD Nicola Zingaretti.

«Siamo orgogliosi – afferma Silvia Roggiani - che, seppur in un momento estremamente complesso e incerto per Milano e l’Italia, ci sia una comunità pronta a rimboccarsi le maniche e a impegnarsi per costruire un futuro migliore, con grande passione ed entusiasmo. Invitiamo tutte le milanesi e i milanesi a ricominciare con noi in questo settembre: questi appuntamenti sono solo l’inizio»

Il programma completo è disponibile qui: https://pdmilano.it/il-partito/ricominciaconnoi.html

Roggiani: "Mi auguro ricandidatura di Sala, altrimenti primarie"

Durante la conferenza stampa di presentazione della kermesse, Roggiani ha parlato anche delle comunali di Milano 2021. "Io sono sicura che il sindaco Sala decidera' nei tempi che si e' dato" se ricandidarsi per un secondo mandato "e mi auguro che alla fine confermera'" la sua corsa, "nell'eventualita' in cui scelga un 'altra strada, la via maestra e irrinunciabile e' quella delle primarie". Le primarie, nel caso in cui si terranno, "saranno di coalizione con i civici, le forze della sinistra e anche quelle che sono alleate con il Pd nei Municipi, come Italia Viva - ha aggiunto -. La coalizione va ampliata a partire dalla citta', che dopo tanti risultati positivi a livello nazionale e internazionale ha bisogno di ripensarsi e noi siamo in prima fila per mettere in campo una citta' nuova".

Roggiani: "M5S? Pensiero non sul tavolo"

Un pensiero "non sul tavolo, ad oggi" quello sul Movimento 5 stelle. Cosi' Silvia Roggiani sul concetto di "coalizione da ampliare partendo dall'idea di citta' che vogliamo" in vista dell'appuntamento con le amministrative milanesi della prossima primavera, di cui ha parlato oggi aprendo ad alleanze di centrosinistra 'diverse' e piu' larghe rispetto alle attuali. Quali? Roggiani, parlando con la 'Dire', indica esplicitamente "Verdi, +Europa, le formazioni a sinistra del PD, Azione, Italia Viva", quest'ultima come "esempio di realta' con cui collaboriamo nei municipi", ma i M5s- tema delicato in tutte le amministrative d'Italia- "per ora" restano sullo sfondo, almeno finche' Beppe Sala non avra' sciolto la sua riserva. L'eventuale pensiero dei dem al Movimento passera' da un confronto con Sala nel caso di ricandidatura. In caso di rinuncia al bis del sindaco sconterebbe il passaggio preliminare delle primarie di coalizione del centrosinistra, ribadite oggi da Roggiani come strada maestra nell'ipotesi si debba cercare un nuovo candidato.