Milano 2021, Sala: Maura Satta Flores presidente del mio comitato elettorale



"Lei è Maura Satta Flores, 40 anni e mamma di 2 figli, ed è la Presidente del mio Comitato elettorale, registrato giusto oggi. Attiva nel sociale, esperta di comunicazione e innovazione tecnologica, e' stata manager in multinazionali e vice presidente del think tank VeDrò". Lo ha scritto sul suo profilo Instagram il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, spiegando che "il Comitato elettorale e' il soggetto che organizzera' le attivita' che serviranno a prepararci per le elezioni del 2021 (da oggi all'avvio del procedimento elettorale vero e proprio, che per legge inizia 45 giorni prima del voto).



Il Comitato sara' un luogo aperto a tutte le persone che vorranno dare il proprio contributo per costruire il futuro della nostra citta'. Spero saranno tante".