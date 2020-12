Milano 2021, Sala: "Mi ricandido per fare una vera rivoluzione"

"Non mi ricandido a Milano per finire il lavoro. Mi candido a Milano per fare una vera rivoluzione. E vi prego di credere che queste non sono solo parole, ma che, insieme potremo dimostrare che si puo'. Io ci sono e ci sono con una motivazione e voglia di fare politica che non ho mai avuto come adesso". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo ieri all'evento online Equologica 2020. "Io mi candido - ha detto il primo cittadino in un altro passaggio del suo intervento - perche' penso che sia il momento di ricercare delle rivoluzioni sociali. E il luogo dove queste accadranno sono le grandi citta' del mondo, aperte e internazionali. E' alle citta' che competera' di fa vedere che si puo' vivere in un modo diverso. Concretamente". Nella sua campagna elettorale, ha spiegato Sala, "guardero' a coloro che hanno bisogno di crescere, che hanno bisogno di un sogno. E quindi guardero' ai giovani e alle comunita' che non sono sufficientemente espresse, e guardero' meno, pur rispettandolo, a chi ha una visione stanca di quella che e' la societa'. Io penso che Milano potra' ambire ad essere un modello ancora piu' di riferimento per il Paese".