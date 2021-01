Milano 2021, Salvini: "Diamo un nome al candidato il prima possibile"

"Vediamo di dare un nome e un cognome a un candidato sindaco sia a Milano che a Roma il prima possibile, per rilanciare anche Roma e Milano, perche' Raggi e Sala siano due ricordi del passato": così in una diretta facebook il leader della Lega Matteo Salvini sulle candidature per il centrodestra dei sindaci di Milano e Roma, che potrebbero dunque arrivare presto.