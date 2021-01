Milano 2021, Santanché (FdI): "Il nostro candidato sarà un milanese doc"

Il candidato sindaco del centrodestra? "Sarà un milanese doc". Parola della coordinatrice lombarda di Fratelli d'Italia, Daniela Santanche', intervenuta alla presentazione dell'approdo nel suo partito di Enrico Marcora, esponente del gruppo Misto a Palazzo Marino ma eletto nella Lista Sala.

"Ci sono personalita' molto valide ma adesso, con l'apertura della crisi di governo, tutto si e' un po' rallentato. Ma nel giro di una settimana, dieci giorni, ce l'avremo", ha spiegato la senatrice senza mai nominare Roberto Rasia dal Polo, il dirigente del gruppo Pellegrini gradito alla Lega come sfidante di Beppe Sala. "Giorgia Meloni ha gia' fatto il nome di Maurizio Dallocchio (professore universitario alla Bocconi ndr), che noi condividiamo. Potrebbe anche essere pero' anche un nome mai uscito. La decisione tocca ai leader della coalizione, ma a breve prenderanno una decisione", ha aggiunto Santanche'. "Si tratta di nomi di grande personalita' della societa' civile, che tengono molto a questa citta' e che hanno contribuito allo sviluppo di Milano. Sara' un milanese doc", ha concluso.

Nei prossimi giorni ci saranno altri nomi che aderiranno a Fratelli d'Italia. Lo ha annunciato la Santanche', spiegando che verra' comunque fatta una selezione. "Siamo per molti, ma non per tutti, non vogliamo che le persone che vengono con noi ci usino come un taxi, perche' noi siamo un taxi molto confortevole in questo momento, visto che siamo il movimento politico che cresce di piu', secondo i sondaggi". A chi le ha chiesto se tra questi nomi ci sia qualcuno proveniente dalle fila del Movimento 5 stelle, Santanche' ha risposto che "non abbiamo preclusioni o pregiudizi per nessuno, ma troverei originale che uno del M5S venga con noi, non mettiamo limiti alla provvidenza, ma saremo molto molto selettivi, perche' in questo momento Fratelli d'Italia fa delle scelte anche valoriali".