Milano, 21 House of Stories raddoppia e apre sui Navigli

21 House of Stories raddoppia a Milano: il progetto ideato da Alessandro e Mauro Benetton apre sul Naviglio Pavese a tre anni dall'inaugurazione della struttura in Città Studi. Si troveranno un hotel di design a quattro stelle, ambienti per il coworking, esperienze di food e social entertainment, spazi per eventi privati concepiti in maniera non convenzionale e due terrazze con piscina che regalano una vista unica sulla città, come riferisce Pambianco News.

Accurso: "Un format esperienziale a 360 gradi"

“Abbiamo voluto mettere insieme un format esperienziale a 360 gradi – ha spiegato il managing director Nicola Accurso – per innestare nella tradizione dell’ospitalità all’italiana, che sta alla base di tutta la nostra proposta di accoglienza, un mix di servizi che si mescolano in maniera fluida. Dalla ristorazione al coworking e all’organizzazione di eventi sia business che leisure, offriamo spazi innovativi nei quali a fare da collante è il lifestyle italiano contemporaneo”.

21 House of Stories Navigli è composto da 104 camere. spicca la grande suite Superhero da 80 metri quadri più cento di terrazza panoramica. Ci sono poi anche le junior suite Hero e le categoria Wizard e Outlaw

21 House of Stories Navigli incarna lo spirito del quartiere

“Siamo fieri di avere raddoppiato a Milano un concept unico – conclude Accurso – che in tutte le sue eterogenee sfaccettature racconta una storia che unisce convivialità e bellezza. Una struttura che dedica anche una grande attenzione agli spazi comuni open air: questi ultimi si ampliano per oltre 1.000 metri quadrati, incarnando lo spirito del quartiere Navigli, quella ‘vecchia Milano’ che colpisce e affascina anche l’immaginario delle generazioni più giovani. Punto di forza della parte outdoor, insieme alla roof pool, sono i Mirador, le due proposte di f&b che uniscono lounge skybar e ristorante sul tetto del building e che sono già diventati un must della nightlife milanese”. C'è anche un bistrot, di nome Domenica, gestito da due giovani chef, Alessio Roberto Albiero e Diego Pioli.