Milano: 27enne aggredita e minacciata con una forbice nella stazione MM Duomo



Nella tarda mattinata di ieri, intorno alle 12.30, una 27enne di nazionalita' peruviana e' stata aggredita da due uomini - adesso entrambi al San Vittore - nel mezzanino della metropolitana alla fermata Duomo. I due, un cittadino algerino di 19 anni e un marocchino 28enne, entrambi senza permesso di soggiorno, hanno tentato di rubare il cellulare alla vittima.



Il primo che le si e' avvicinato, l'ha afferrata e le ha strappato di mano il telefono, per poi tirarle un pugno su un braccio e minacciarla con una forbice quando lei ha tentato di reagire. Nel frattempo era stato raggiunto dal complice e quando la ragazza e' riuscita a recuperare il cellulare, l'hanno spinta dalle scale e si sono dati alla fuga.



La 27enne, quindi, ha chiesto aiuto negli uffici della Polmetro al mezzanino e gli agenti si sono messi alla ricerca dei due aggressori. Tramite le descrizioni fornite dalla vittima e le immagini delle telecamere di video sorveglianza, sono riusciti a identificarli: il primo - che durante la perquisizione e' stato trovato in possesso delle forbici usate per minacciare la donna - e' stato rintracciato alle 15.30 al mezzanino della fermata metropolitana di Centrale, nel mezzo di una discussione con un operatore Atm perche' sprovvisto di biglietto. Il secondo, invece, e' stato trovato circa un'ora piu' tardi in piazza Duca d'Aosta, insieme a un gruppo di connazionali.

