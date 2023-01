Milano, 27enne trovato morto con un sacchetto di plastica sul volto

Un ragazzo brasiliano di 27 anni e' stato trovato morto sul tetto di una casa in via Marinetti a Milano con un sacchetto di plastica sul volto. A chiamare i carabinieri e' stato un 71enne che lo ospitava in casa da qualche giorno e ora viene interrogato dal pm. Il giovane era ospite dell'anziano da un paio di giorni e tra i due vi sarebbero stati rapporti sessuali, riferisce Ansa.