Milano: 35enne accoltellato questa notte a Fizzonasco, è grave



Un uomo di 35 anni e' stato accoltellato questa notte a Fizzonasco, frazione di Pieve Emanuele, in provincia di Milano. Intervenuti in via Marche alle 3.25 su segnalazione di un passante, gli operatori del 118 hanno trovato l'uomo in gravi condizioni, con una ferita penetrante all'addome e un'altra lacero-contusa al volto. Il 35enne e' stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Paolo di Milano, dove e' stato operato d'urgenza a causa delle ferite riportate.



Sull'episodio indagano i carabinieri, giunti sul posto quando l'uomo era gia' stato caricato sull'ambulanza. Resta da chiarire la dinamica dell'accoltellamento, come sconosciute sono ancora le generalita' della vittima.