Milano, 4.500 i senzatetto accolti nel 2022, in aumento

Quasi 4500 persone senza fissa dimora a Milano sono transitate dall'hotspot di accoglienza in stazione Centrale nel 2022, in aumento rispetto al 2021. E sono mille quelle accolte di notte nelle strutture comunali, a cui quest'inverno se ne sono aggiunte 800, mentre un esodo dall'area metropolitana verso la citta' che obbliga a riflettere su una revisione dei servizi.

Sala: "A seguito della pandemia molte città sono accomunate dal rischio dell'aumento della forbice delle diseguaglianze"

E' il quadro della situazione dei senza fissa dimora a Milano tracciato dal sindaco Giuseppe Sala, che nel suo podcast "Buongiorno Milano" illustra il lavoro dell'amministrazione e lancia un appello ai milanesi: aiutate a segnalare persone in stato di bisogno con cui iniziare un'opera di avvicinamento e persuasione, dato che "non si puo' costringere nessuno ad accettare un posto letto". "A seguito della pandemia molte città sono accomunate dal rischio dell'aumento della forbice delle diseguaglianze - spiega Sala - Non si parla solo di grandi centri urbani italiani ma anche e soprattutto delle metropoli europee e americane. Dove ci sono finanza, economie floride e turisti, c'e' purtroppo anche l'estrema poverta'. La presenza di tanti senza dimora nelle vie del centro ma anche in quartieri che centrali non sono ne e' la dimostrazione".