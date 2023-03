Milano, a San Vittore il reparto "La Chiamata": mai così tanti giovani detenuti

Hamadi ha poco piu' di 20 anni, e' alto, indossa una felpa nera e i pantaloni bianchi. E' qui perche' ha ucciso una persona. Ma e' qui anche perche' e' il "capostipite" del reparto 'La Chiamata' di San Vittore, un luogo che non c'e' ancora fisicamente e non si sa se un giorno sara' davvero ritagliato nei raggi del carcere ma esiste da un mese, ogni giovedi' sera, quando una decina ragazzi tra i 18 e i 25 anni si ritrova per immaginarlo e, di fatto, a costruirlo.

A consegnare ad Hamadi il ruolo di 'primo' e' Juri Aparo, lo psicologo inventore del 'Gruppo della Trasgressione', un 'sarto' visionario che da decenni prova a cucire strappi: quelli tra chi commette reati e chi li subisce e tra i colpevoli per la giustizia e il mondo fuori, a cominciare dalle scuole. I primi frutti della 'Chiamata' ancora acerbi ma promettenti sono stati mostrati sul palco della 'Rotonda' di San Vittore, la 'piazza' da cui si dipanano i raggi della prigione, dove sono arrivati dalle celle Hamadi e i compagni. Il direttore Giacinto Siciliano spiega: "Ci sono tantissimi giovani adulti a San Vittore, siamo al record assoluto e molti sono alla loro prima esperienza in carcere. Ci siamo chiesti: come possiamo esserci?"

Il giovedì sera al carcere di San Vittore: per fare luce nell'oscurità

Ed ecco Francesco Cajani, magistrato che come racconta l'inchiesta di Agi con un sorriso dice di essersi “un po’ stufato di mandare in carcere le persone” che estrae da una borsa gli 'strumenti' del giovedì sera per raccontare cosa succede a metà di ogni settimana di pene lunghe o brevi da scontare. Ci sono un leggio di cartone, “per valorizzare i lavori”, uno “specchio magico” “per guardarsi dentro scavando sempre più in profondità la propria buca” e una candela “per fare luce” in tutta quell’oscurità.

E i ragazzi uno a uno, affiancati dai volontari di ‘Libera’ e degli scout di Milano e dintorni, hanno portato in dote il loro raccolto poetico. Versi come schegge che tagliano l'aria claustrofobica riempiendola di scintille mentre li declamano. “Me ne fotto del calmante/ e di una vita barcollante/. Non mi basta un’altalena/mano buona sulla schiena. /Vorrei l’alba chiara e un fiore/al posto del dolore/. “Delinquo e quindi sono, non mi servono/catene/. Ho ammesso i miei reati e il carcere non mi appartiene”.

Aparo ha scelto Hamadi come ‘primo’ perché in lui scorge “la mostruosa polarità tra l’intensità della sua intelligenza e quello che ha fatto”. E lui non si tira indietro: “Attraverso un percorso psicologico ho acquisito la conoscenza di me stesso e preso le mie responsabilità. Nel reparto della ‘Chiamata’ il mio compito sarebbe quello di aiutare i giovani detenuti”.

Le richieste dei giovani detenuti di San Vittore

Ai ragazzi spetta mettere in fila le richieste per il Reparto al direttore Siciliano, al magistrato Cajani, alla comandante della polizia penitenziaria Michela Morello, alla presidente della Sorveglianza Giovanna Di Rosa, al cappello del carcere minorile ‘Beccaria’, don Burgio, che ha vissuto la rivolta di qualche mese fa. Sono tutti in ascolto nella ‘Rotonda. Hamadi lo sa: “Io vorrei che l’offerta culturale non fosse un optional e che si potesse dialogare per conoscersi e farsi conoscere”.

Di Rosa osserva che “il denominatore comune” nei primi incontri “è la ricerca di una guida e poi anche il bisogno di dare un ‘senso’ al reato’”.

Nella borsa dei giovedì c’è anche una moneta: “la moneta dei talenti”, se la gira tra le mani con cura Cajani perché è la carta che può cambiare il destino. Oggi si sono visti brillare tanto da ricevere il ringraziamento dei familiari di tre vittime della mafia che, il giorno prima della giornata in memoria dei caduti, hanno sentito nelle loro giovani voci la speranza, semplice ma enorme, "di un mondo migliore”.