Milano: accoltella donna, in manette 81enne

A Milano, i Carabinieri della Compagnia Milano Porta Magenta e del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un 81enne italiano per il tentato omicidio di una donna italiana 54enne. Alle ore 01.40 circa, proprio l'uomo ha chiamato il 112 riferendo di aver accoltellato una donna al culmine di una lite per futili motivi. I carabinieri, arrivati immediatamente sul posto, in via Cogne, hanno accertato che l’uomo, al culmine di un litigio, con un coltello da cucina che aveva in casa aveva colpito la donna, che era saltuariamente ospite in casa sua poiché in una situazione di disagio economico.

La donna è ricoverata, in pericolo di vita, all'ospedale Niguarda

A causa però delle continue pretese della donna, il loro rapporto si sarebbe deteriorato portando a continue liti sfociate poi nell’accoltellamento. La vittima, colpita all’addome, è stata subito trasportata in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale Niguarda, dove, dopo un intervento chirurgico, è ricoverata tuttora in pericolo di vita mentre l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Milano San Vittore. L’appartamento e l’arma del delitto sono stati sottoposti a sequestro.