Milano, affitti stellari: aumenti di 108 euro in media

Gli affitti a Milano toccano le stelle. Secondo uno studio dell'Ufficio studi del portale di annunci immobiliari Idealista, chi vive in una casa in affitto a Milano quest'anno vedrà il proprio canone di locazione aumentare in media di 108 euro al mese, per un totale di 1.296 euro in più l'anno: l'incremento più alto d'Italia nella città che già deteneva il poco invidiabile primato della media di affitti più cara del Paese. Per un trilocale in città ora si spendono mediamente 1.208 euro al mese.

Effetto dell'inflazione che colpisce duramente le famiglie italiane con un aumento medio di 59 euro al mese (708 annui) per i canoni di locazione di un trilocale in Italia. I rialzi maggiori – riporta Idealista - sono quelli con cui dovranno fare i conti le famiglie milanesi, che dovranno pagare in media 108 euro in più al mese rispetto allo scorso anno. Invece per gli inquilini romani, per esempio, l'aumento medio sarà di 69 euro mensili".