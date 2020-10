Milano, Agenzia delle Entrate via del Bollo: la burocrazia che uccide l'Italia

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Agenzia delle Entrate - Riscossione, Milano via del Bollo. Il miglior esempio della peggiore Italia. La burocrazia, o meglio l’ignavia parassitaria che uccide l’Italia. Andrebbe istituito il reato di furto del tempo e di energie, oltre di approprizione indebita del proprio stipendio.

Milano, una giornata nella prima metà di Ottobre 2020.

Mi tocca andare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate in via del Bollo, nel pieno centro di Milano, vicino alla Pinacoteca Ambrosiana e praticamente nel “forum” della vecchia Mediolanum di Augustea memoria, all’incrocio tra il Decumano (appunto, da via del Bollo verso Corso di Porta Romana, in direzione Roma) e il Cardo (via Nerino, fino a via Manzoni).

Già il dover andare all’Agenzia delle Entrate, in particolare in via del Bollo, dove tutti si lamentano per il pessimo servizio, non è proprio una passeggiata, ma la cosa ancor più stressante è l’avere a che fare con alcune persone che vi lavorano. Per modo di dire.

Il lunedi mattina mi affaccio all’ingresso dell’ufficio, praticamente un negozio multivetrine su strada, come fosse un ufficio postale, con fuori una guardia, estremamene gentile.

Mi chiede se ho preso appuntamento sul sito. Gli dico di no, ma l’ufficio è vuoto (si vede dalle vetrine), nessuno fuori e solo una persona dentro, con quattro operatori al ricevimento dei cittadini.

La guardia chiede all’interno se si può entrare senza appuntamento, sebbene l’ufficio fosse vuoto e gli operatori allo sportello senza nessun “cliente” davanti, e nel miglior stile italiano, gli viene risposto che non si può.

A quel punto chiedo di poter prenotare li direttamente, ma si deve fare online. Insieme alla guardia apro il sito e dopo un pò di tempo a navigare tra le varie pagine trovo finalmente la “maschera” inserire i dati per fissare l’apppuntamento.

Devo effettuare una visura per me ed una per un’altra persona che mi ha dato la delega.

Chiedo se posso fare una prenotazione per effettuare due visure (circa 5 – 10 minuti ciascuna) e mi viene detto di dover prendere 2 appuntamenti. Li prendo per il giovedi successivo, inserendo come mi viene indicato i dati miei e della persona che mi aveva delegato, uno alle 9,30 e l’altro alle 9,40 circa.

Il giovedi mi presento all’ufficio e ritrovo la guardia con la lista dei nominativi in mano.

Verifica il mio nome e mi fa entrare, unico “cliente” insieme ad un altro li presente.

Vado dall’operatore, che stampa la mia posizione e mi dà alcune informazioni.

Una volta finito, gli chiedo la seconda visura, per la quale avevo chiesto regolare appuntamento.

La risposta desta sconcerto: “la prenotazione per la visura del delegante doveva essere effettuata a nome del delegato e non del delegante”.

Replico: “Mi scusi, ma mi è stato detto di mettere il nome del delegante. In ogni caso sono venuto con i 2 appuntamenti”.

Risposta: “la seconda visura non la posso fare”.

Domanda: “Perchè?”

Risposta: “perche doveva prenotare con l’altro nome”.

D: “Mi scusi, ma ormai sono qui, cosa cambia? Ecco la delega, non mi sembra sostanziale se la prentazione, da me efffettuata su vostra indicazione, sia stata fatta indicando il delegante piuttosto che il delegato”. Vuol cambiare a questo punto il nome della prenotazione?

R: “No, deve tornare!”.

D: “Come devo tornare, ho già perso 2 mezze mattinate per venire qui, perchè devo tornare se ho già l’appuntamento?”

R: “Perchè cosi non faccio la visura”.

D: “Perchè non deve farla? Peraltro non ci sono altri “clienti”, l’ufficio è vuoto. Oppure mi dia appuntamento adesso, che non ci sono altri clienti e sono le 9.45”

R: “No”.

Sembra un film tra Totò Fantozzi. Una situazione surreale: “Fantocci, si ritri, se ne vadi”,

I toni crescono: “Mi chiama la responsabile?”

Arriva la responsabile. Peggio che andar di notte.

Tralascio gli epiteti che tutti mi hanno dato di lei nel corso del tempo.

Risposta della responsabile: “Se l’appuntamento è a nome del delegante la visura non si può fare. Deve essere a nome del delegato”. Come dire che noi non possiamo fare nulla, è colpa del coordinatore. O magari del mega Presidente galattico Barambani Vien dal Mare.

D: “Guardi, questa è la delega, cosa mi rappresenta la formalità inutile del nome inserito, che comunque è a nome di chi va fatta la visura, se comunque si tratta di un appuntamento preso?’

R: “Non si può, deve riprendere un appuntamento online per un altro giorno e tornare!”.

Io sbogottito all’inverosimile. Pur di non lavorare, operatore e responsabile dell’ufficio mi rmandavono via per dover riprendere un altro appuntamento online per tornare giorni dopo nello stesso ufficio, sempre vuoto, a subire le loro vessazioni.

Vessazioni già connaturate nella relazione cittadino – entrate, e come aggravante la vergognosa umiliazione che si deve subire da parte di chi vi lavora, veri ladri del tempo, delle energie e dei diritti altrui, oltre che del loro stipendio, orientati non ad adempiere la loro missione e a portare risultati e incassi, ma a vessare e creare problemi.

E poi alla fine dei conti (in tutti i sensi), il cittadino va li con il fine di capire la propria posizione e saldare gli eventuali conti “in sospeso” (conti peraltro spesso neanche dovuti e che in molti casi generano profonde sofferenze sociali), e l’atteggiamento che trova è paradossalmente l’esatto contrario di quello che dovrebbe essere, un’inverosimile inversione e contrapposizione tra il mezzo e il fine, dove il fine diventa il mezzo, il quale è contro il fine: che dovrebbe essere l’incasso per lo Stato e l’espletamento dei propri compiti per i dipendenti pubblici. Nel rispetto del cittadino. Come ci ha insegnato Colbert.

Che poi in questa situazione di Covid viene amplificato il rischio aumentando il numero di appuntamenti, mezzi pubblici da prendere, andate e ritorno, etc.

Giova altresì ricordare che tali personaggi che percepiscono lo stipendio pubblico, pagato con le tasse versate da noi, non sono minimamente sfiorati dalla gravità della situazione economica che ha investito gran parte delle aziende, molte delle quali hanno chiuso mentre molte altre lottano per sopravvivere, e in spregio a ciò si giovano sornioni del loro ruolo e della loro posizione vessando il povero ed impotente cittadino.

Infine, adesso dovrò riprendere un altro appuntamento online e ritornare presso l’Agenzia delle Entrate, perdendo acnora tanto tempo, utilizzando risorse (strade, mezzi), aumentando l’affollamento in giro in tempo di covid, vivendo ulteriori ansie e vessazioni.

Quanto accaduto rappresenta il miglior esempio del peggio dell’Italia.

Si richiede un intervento affinchè questa prassi cessi.

