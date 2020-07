Milano, aggredisce passanti e carabinieri, bloccato con taser

Un uomo di 49 anni e' stato arrestato a Milano dopo essere stato bloccato con il taser, perche' ha aggredito i passanti e i carabinieri nel quartiere Bovisasca (periferia nord della citta'). E' accaduto intorno alle 22,40 circa, quando i militari del Nucleo Radiomobile sono intervenuti su chiamata di un cittadino che raccontava di un uomo in stato di forte agitazione, che per strada brandiva due grossi coltelli da cucina e una bomboletta spray utilizzata come lanciafiamme con un accendino. Quando i carabinieri si sono avvicinati, lui li ha minacciati, pronunciando frasi sconnesse; poi si e' scagliato anche contro di loro tentando di colpirli con i due coltelli. Per bloccarlo, quindi, uno degli uomini della pattuglia ha usato il taser, la pistola elettrica che inibisce i movimenti senza conseguenze fisiche. Per lui e' scattato l'arresto per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Sul posto sono stati chiamati i soccorsi del 118, che dopo aver accertato che era in buone condizioni di salute, lo hanno portato in ospedale, dove e' rimasto in osservazione nel reparto di psichiatria, piantonato dai militari. Il 49enne e' stato anche identificato: si tratta di un rumeno senza fissa dimora pregiudicato.