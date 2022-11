Milano, agguato al Corvetto: 25enne ferito a una gamba

Milano, agguato al Corvetto: 25enne fritto a una gamba

Stava per chiudere la sua panetteria in piazza Bonomelli a Milano, zona Corvetto, poco prima delle 7 di sera, quando un ragazzo di 25 anni è stato ferito a una gamba da un colpo di pistola. Un proiettile che lo ha preso solo di striscio: il 25enne, di origini egiziane, è stato trasportato in codice verde in ospedale.

Corvetto, da chiarire i motivi dell'agguato al panettiere

Ai poliziotti intervenuti sul posto il giovane ha raccontato che a sparare sarebbero stati due uomini che avrebbero puntato direttamente alle gambe, ma rimangono ancora da chiarire i motivi del gesto, se si tratta di questione legati al lavoro o alla sfera sentimentale dell'uomo.