Milano: aizza il pastore tedesco contro la polizia, arrestato un 62enne con precedenti

Un 62enne italiano con precedenti è stato arrestato a Milano per resistenza a pubblico ufficiale dopo un episodio surreale avvenuto in via Paravia. L'uomo aveva contattato il 112 denunciando il presunto furto del suo portafogli da parte di due nordafricani. All'arrivo degli agenti, invece di collaborare, ha scagliato il suo pastore tedesco contro di loro, mettendo in pericolo l'incolumità dei poliziotti.

Fermato con lo spray, cane affidato al canile

Nonostante gli sforzi dei poliziotti per riportarlo alla calma, il 62enne ha continuato a dare in escandescenze anche dopo essere stato caricato sulla volante. Per neutralizzare la situazione, gli agenti sono stati costretti a utilizzare lo spray urticante. Il pastore tedesco, coinvolto suo malgrado nell'accaduto, è stato successivamente affidato al canile sanitario di via Aquila.