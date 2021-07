Milano, al parco di CityLife torna dal vivo la Filarmonica



LaFil - Filarmonica di Milano diretta dal M° Marco Seco torna a suonare dal vivo con una tournée di cinque concerti che si svolgeranno dall'8 al 13 luglio 2021. Il programma della tournée #Musicaneiparchi è realizzato all'interno di prestigiose rassegne musicali estive. L'inaugurazione di giovedì 8 luglio, realizzata in collaborazione con CityLife, e con il Patrocinio della Regione Lombardia, vedrà l'Orchestra protagonista di un concerto ad ingresso libero, su un palcoscenico appositamente progettato per accogliere questo bellissimo appuntamento all'interno del Parco di CityLife nell'ambito della rassegna 'Bella Estate' promossa dal Comune di Milano.



La tournée proseguirà venerdì 9 luglio a Trieste, con il concerto organizzato dalla Società dei Concerti di Trieste, presso il Cortile delle Milizie del Castello di San Giusto, in occasione di 'Trieste Estate 2021'; sabato 10 luglio al Teatro Sociale di Bergamo e domenica 11 luglio in Piazza delle Loggia a Brescia, accolta dal Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo, e si concluderà martedì 13 luglio a Parma, all’Arena Shakespeare della Fondazione TeatroDue.



