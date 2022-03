Milano, al teatro San Babila va in scena Noi Quassud

Al Teatro San Babila di Milano debutta, venerdì 4 marzo alle 20:30, l'esilarante commedia del comico calabrese Renato Converso e di Pasquale Addisi. Tra gli attori in scena ci saranno ad affiancare il M° Converso, i gloriosi comici della scuderia della Corte dei Miracoli Cabaret: Renzo Sinacori il vicino stravagante, Rosy Cannas la moglie di Rocco (Renato Converso) e Matteo Granà, il figlio dell'assessore intrallazzone.



Sul palco del San Babila reciterà la compagna storica e attrice nazionale Stefania Buzzetti madre milanese; Paola Casella la figlia di Rocco, contesa da più spasimanti; Pasquale Addisi il poeta del piano di sopra; Fabio Barbieri l'amico di Milano in visita; Francesca Vizzotto la matta del piano di sotto; Ottavio Pingitore l'amministratore del condominio; Antonietta Colantuono la colf. Una storia tutta italiana tra Nord e Sud, risate e amore, sogni ed equivoci, personaggi stravaganti e colori, musica popolare e poesia. La regia è di Renato Converso.

Milano: a teatro tra risate, equivoci e improbabili amori