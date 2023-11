Milano, al via il Lombardia World Summit 2023

Un evento importante e qualificato con l'obiettivo di porre Regione Lombardia sempre più come punto di riferimento del panorama internazionale. Oggi e domani, prima a Palazzo Lombardia e poi presso gli IBM Studios di piazza Gae Aulenti, è in programma Lombardia World Summit 2023, una due giorni improntata su una serie di tavoli di lavoro nella sede della Regione oggi e domani su interventi e panel al quale parteciperanno importanti rappresentanti del Governo, delle istituzioni, dell'economia e delle associazioni. "Un evento - ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana - programmato da tempo che, alla luce delle cronache quotidiane che giungono da ogni parte del mondo, rendono ancor più d'attualità questo momento di confronto. Nello scenario internazionale la Lombardia è sempre più protagonista con le sue imprese, le sue università, il suo terzo settore, le sue istituzioni". E anche per questo Lombardia World Summit 2023 diventa un appuntamento centrale per consentire l'incontro tra stakeholder e partners internazionali.

Lombardia World Summit 2023, da Tajani a La Russa

All'evento di domani, che inizierà alle ore 9.30 e terminerà alle 18.30, interverranno, tra gli altri, il vicepremier e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il presidente di Confindustria Carlo Bonomi e con un collegamento video il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Molto nutrita la partecipazione di rappresentanti del mondo dell'economia con interventi, fra gli altri, di Marco Tronchetti Provera, Andrea Orcel, Veronica Squinzi e Stefano Rebattoni. Un panel sarà anche dedicato all'attrattività dei Grandi eventi, allo Sport e a un focus sulle Olimpiadi 2026 con la partecipazione di Giovanni Malagò, Paolo Scaroni, Giorgio Rocca e Federico Pellizzari. Il tutto avverrà alla presenza di ospiti internazionali, previsti interventi dell'ambasciatore degli Stati Uniti Jack Markell e di quello del Brasile Renato Mosca e di rappresentanti di ogni parte del mondo: dalla Finlandia al Canada, dal Giappone al Camerun, passando per il Vietnam.