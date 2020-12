Milano, all'hotel dei senza tetto di viale Monza. VIDEO

Milano, all'hotel dei senza tetto di viale Monza

A Milano, in viale Monza, è aperto un hotel per chi non ha casa. Letti a castello, living room e sala hi-fi E persino una pianola.Ci alloggiano dodici senzadimora a rotazione, per una settimana, gratuitamente: selezionati dalla Associazione Pro Tetto. Fernando e Marco privilegiano chi, rimasto senza lavoro e senza alloggio, potrebbe reinserirsi nella società produttiva. E cosi ecco ex cuochi, sommelier, meccanici, operai dalle tende sotto i portici del centro storico approdano in una stanza calda, grazie a invisibili benefattori e a un imprenditore illuminato e col cor in man, come dice la canzone di D’Anzi. Mai che assistenti sociali, assessori, facilatori o influencer vari abbiano mai girato di notte, in monopattino o meno, nei villaggi di cartone che dalla Darsena a via Torino fino a san Babila sorgono dalla sera all’alba, ricordano i volontari che hanno aperto questo insolito albergo, Chi li ha mai visti i Ferragnez?

Un viaggio in esclusiva tra i letti a castello dell’hotel dei senzatetto, un minuscolo originale rimedio alle vittime del degrado e della disoccupazione ai tempi Covid: duemila disoccupati e sbandati che girano senza casa nelle notti di Milano aspettano un letto, Una settimana al caldo e con i servizi , in viale Monza,quasi la vincita di una lotteria. E poi di nuovo in tenda. Aspettiamo un intervento dalle istituzioni, chiede Fernando.